Hỗ trợ điều trị, cải thiện chức năng thận

Có nhiều nguyên nhân gây suy thận như tăng huyết áp, đái tháo đường, sỏi thận... và có tới 10% bệnh nhân bị suy thận là do viêm cầu thận. Vì vậy, những bệnh nhân viêm cầu thận cần được điều trị kịp thời để tránh biến chứng sang suy thận.

Ảnh minh họa.

Viêm cầu thận mạn tính là một bệnh do tổn thương tiểu cầu thận, tiến triển từ từ và kéo dài nhiều năm. Nguyên nhân gây bệnh là do viêm cầu thận cấp (10-20%), viêm cầu thận có hội chứng thận hư, lupus ban đỏ hệ thống, do bệnh chuyển hóa: đái tháo đường, bệnh cầu thận di truyền...

Viêm cầu thận mạn kéo dài nhiều năm, có các biểu hiện lâm sàng như: phù, protein niệu, hồng cầu niệu, tăng huyết áp và cuối cùng dẫn tới suy thận mạn với triệu chứng suy giảm chức năng thận từ từ. Việc phát hiện sớm và điều trị triệt để viêm cầu thận mạn sẽ góp phần quan trọng giúp giảm nguy cơ biến chứng sang suy thận.

Về điều trị viêm cầu thận, bác sĩ có thể chỉ định cho bệnh nhân dùng các thuốc nhóm ức chế men chuyển, thuốc lợi tiểu, thuốc kháng sinh khi có đợt viêm nhiễm… Tuy nhiên, các thuốc trên cần dùng theo chỉ định của bác sĩ và có thể gây một số tác dụng phụ nếu dùng kéo dài. Bên cạnh đó, bệnh nhân cần thường xuyên kiểm tra chức năng thận để phát hiện và điều trị kịp thời nếu có biến chứng sang suy thận.

Những điều cần biết cho bệnh nhân suy thận:

Thức ăn nên hạn chế: muối (ăn nhạt nếu có phù, mỗi ngày chỉ nên dùng khoảng 2 thìa nhỏ nước mắm); đạm (hạn chế ăn đạm thực vật như đậu đỗ, lạc, vừng, tránh ăn nội tạng động vật); đồ nướng, rán, thực phẩm giàu kali (cam, chuối, nho, đào, chanh, bưởi, lạc, hạt điều, hạt dẻ, socola); thực phẩm giàu phốt-pho (pho-mat, cua, lòng đỏ trứng, thịt thú rừng, đậu đỗ…).

Thức ăn được khuyến khích: chất bột (khoai lang, khoai sọ, sắn, miến dong); chất đường (đường, mía, mật ong, hoa quả ngọt); chất béo (có thể ăn khoảng 30-40g một ngày, ưu tiên chất béo thực vật); bổ sung canxi (sữa); bổ sung vitamin (nhóm B, C, acid folic…).

Nước uống: lượng nước uống hàng ngày nên sử dụng = 500ml + lượng nước tiểu hàng ngày (tổng nước uống + nước canh trong bữa ăn…); hạn chế đồ uống có ga, cồn (bia, rượu...).

Do viêm cầu thận là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây suy thận, vì vậy, để phòng ngừa suy thận, nhiều bác sĩ và bệnh nhân đang tin tưởng lựa chọn các sản phẩm nguồn gốc thiên nhiên, hiệu quả bền vững, không gây tác dụng phụ khi dùng lâu dài. Đặc biệt là các sản phẩm đã được chứng minh qua nhiều hội thảo khoa học như thực phẩm chức năng Ích Thận Vương. Sản phẩm có thành phần chính là cây dành dành chứa nhiều chất có hoạt tính sinh học cao, kết hợp với các dược liệu quý khác như: đan sâm, hoàng kỳ, trầm hương, râu mèo, mã đề, linh chi đỏ... giúp thận tăng khả năng đào thải chất độc ứ đọng ra ngoài cơ thể, hỗ trợ điều trị, cải thiện chức năng thận và các triệu chứng phù, mệt mỏi, tiểu đêm, tăng creatinin huyết… Sản phẩm còn giúp kiểm soát các nguyên nhân gây suy thận như đái tháo đường, tăng huyết áp, sỏi thận… trong đó có viêm cầu thận, phòng ngừa suy thận.

Ích Thận Vương là sản phẩm có thành phần từ thiên nhiên, không gây tác dụng phụ, nên bệnh nhân có thể dùng lâu dài để phòng ngừa, hỗ trợ điều trị suy thận. Đồng thời, bệnh nhân cần kết hợp với chế độ dinh dưỡng khoa học, dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Bệnh nhân suy thận mạn nên kết hợp sử dụng sản phẩm hàng ngày để dự phòng và làm chậm tiến triển suy thận, giảm nhu cầu lọc máu, chạy thận.

Sản phẩm vừa nhận danh hiệu “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng” do Hiệp hội Thực phẩm chức năng trao tặng và giải thưởng “Top 100 sản phẩm, dịch vụ tốt cho gia đình và trẻ em” do người tiêu dùng bình chọn.

Điện thoại tư vấn: 04.3775.7066 - 08.3977.0707

Truy cập trang web: http://suythanman.vn để biết thêm thông tin.

(Nguồn: Ích Thận Vương)