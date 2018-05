Hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh tai biến mạch máu não

Tai biến mạch máu não gồm 2 loại chính là nhồi máu não (do tắc mạch) và xuất huyết não (do vỡ mạch). Trong đó 80% đột quỵ do nhồi máu não. Nhồi máu não là tình trạng mảng xơ vữa đóng ở thành mạch dày lên làm hẹp lòng động mạch hoặc xuất hiện cục máu đông khiến máu ứ lại, chạy lên não gây tắc mạch máu.

Khi bị tai biến mạch máu não, một phần não hư hại đột ngột vì mất máu nuôi não. Khi đó các tế bào não sẽ ngưng hoạt động và chết trong vòng vài phút. Hậu quả là những vùng cơ thể do phần não đó điều khiển sẽ bị tê liệt, mất cảm giác nửa người, không nói được hoặc hôn mê, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Các trường hợp khác có thể bị tàn phế suốt đời, giảm tuổi thọ, mất khả năng lao động, khó hòa nhập cuộc sống bình thường.

Người có nguy cơ tai biến mạch máu não cao thường ở độ tuổi trên 55 tuổi hoặc người bị tăng huyết áp, đái tháo đường, vữa xơ động mạch, rối loạn lipid máu, không dung nạp gluxit, các bệnh mạch vành, van tim, hút thuốc lá, béo phì - thừa cân, lười vận động, bị stress nặng hay thường xuyên.

Tai biến thường để lại di chứng nếu không được phát hiện và điều trị đúng. Người bệnh nên điều trị và kiểm soát các nguyên nhân gây tai biến như tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, đái tháo đường, tăng lipid máu. Ngoài ra, bạn tránh căng thẳng thần kinh; không uống rượu bia, hút thuốc lá, ăn nhiều chất béo, đường, ăn quá mặn; nên ăn nhiều rau củ quả; chế độ vận động hợp lý và dùng thuốc đầy đủ theo đơn bác sĩ.

Chất Resveratrol có trong hạt nho đỏ hoặc rượu vang đỏ có tác dụng hạ đường huyết, giảm cholesterol máu, chống đông máu, ngăn ngừa sự ngưng kết tiểu cầu, giảm hình thành huyết khối, do đó ngăn ngừa sự hình thành mảng xơ vữa và cục máu đông. Theo nghiên cứu của tiến sĩ David Sinclair tại Đại học Harvard tháng 11/2006, chất Resveratrol có tác dụng ngăn cản quá trình oxy hóa của Lipoprotein - chất gây nên mảng xơ vữa động mạch, ngăn cản sự hình thành LDL (Cholesterol xấu), làm tăng HDL (Cholesterol tốt) đến 12%. Ngoài ra Resveratrol còn ức chế hoạt tính của enzym alpha-Glucosidase do đó giảm sự hấp thu glucose của ruột non, hạ đường huyết. Chất này cũng có tác dụng chống đông máu do làm giảm quá trình kết dính tiểu cầu. Thí nghiệm trên chuột cho thấy Resveratrol có thể làm tăng tuổi thọ của nhóm chuột béo phì đến 30% so với nhóm đối chứng.

Resveratrol trên thị trường có tên là BoniOxy, BoniOxy1 hàm lượng 125 mg, được sản xuất tại Canada, đã được cấp giấy phép của Bộ Y tế. Thông thường hàm lượng Resveratrol có trong rượu vang đỏ là 3-5 mg một lít. Tuy nhiên, với 2 viên BoniOxy1 mỗi ngày, cơ thể bạn đã có lượng Resveratrol tương đương với 50 l rượu vang.

Ngoài ra, BoniOxy, BoniOxy1 còn giúp bệnh nhân sau tai biến mạch máu não nhanh chóng phục hồi cả trí nhớ lẫn vận động. Kết hợp với các phương pháp vật lý trị liệu và tuân thủ đơn thuốc của bác sĩ, người bệnh có thể phục hồi nhanh hơn.

Vì được đóng gói dưới dạng lọ 60 viên nên BoniOxy, BoniOxy1 dễ dùng và tiện lợi. Mỗi ngày, bạn uống 2 lần, mỗi lần một viên vào buổi sáng và trưa. Bạn nên dùng liên tục trong 2- 4 tháng để có kết quả tốt nhất.

