Làm chậm quá trình lão hóa với các loại quả quý

Không thể phủ nhận sự cần thiết của hoa quả trong việc bổ sung những chất cần thiết cho cơ thể. Hoa quả giúp bổ sung chất xơ, các vitamin và khoáng chất giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt, tăng cường hệ miễn dịch và chống ôxy hóa. Đối với chị em phụ nữ, hoa quả là một thành phần tự nhiên không thể thiếu trong việc làm đẹp.

Quả gấc

Quả gấc khá phổ biến tại các nước Nam Á và đặc biệt rất phát triển tại Việt Nam. Loại quả này thường được dùng để tạo màu sắc và mùi vị trong một số món ăn phổ biến tại Việt Nam, điển hình như xôi gấc được dùng trong các tiệc cưới hoặc các lễ trọng đại. Ngoài việc được dùng để chế biến các món ăn, ít ai biết gấc được các nước phương Tây ví như “loại quả đến từ thiên đường” vì những giá trị dinh dưỡng mà nó đem lại. Trước đây, đặc tính của quả gấc không được biết đến rộng rãi ngoài khu vực Đông Nam Á. Chỉ khi các nhà khoa học hiện đại bắt đầu nghiên cứu, thế giới mới biết giá trị quý báu mà loại quả này đem lại.

Quả gấc được biết đến như một loại quả quý vì giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng khả năng chống ôxy hóa của nó. Với hàm lượng Beta-carotene cao gấp 10 lần so với cà rốt và hàm lượng Lycopene cao gấp 70 lần so với cà chua cùng với vitamin E và axit béo Lipocarotenes, loại quả này có tác dụng chống ôxy hóa, chống lão hóa tế bào, dưỡng da, hỗ trợ sức khỏe cho hệ miễn dịch, tạo thuận lợi cho cơ thể hấp thụ các chất dinh dưỡng.

Sơn trà tử

Quả Lycium hay còn được gọi là sơn trà tử đã được người Tây Tạng sử dụng hơn 2.000 năm nay. Trong Sơn trà tử có chứa một lượng lớn carotenoids, vitamin và các axit amin giúp tăng cường chức năng hệ miễn dịch và chống ôxy hóa. Nó còn chứa lượng Zeaxanthin (một chất thuộc nhóm carotenoid) lớn gấp 40 lần so với bắp vàng, với chức năng chống ôxy hóa giúp bảo vệ điểm vàng của võng mạc.

Dứa Siberia

Trong dược điển Trung Quốc, dứa Siberia có tác dụng tăng cường sức khỏe đường hô hấp, kích thích tiêu hóa, loại bỏ thức ăn bị ứ đọng trong cơ thể. Trong dứa Siberia có chứa 190 hoạt chất giúp hỗ trợ sức khỏe cho hệ miễn dịch, ngoài ra còn chứa vitamin C, B và các khoáng chất khác.

Quả Cili - vua vitamin C

Lý do quả Cili được mệnh danh là vua vitamin C vì nó có chứa lượng vitamin C nhiều gấp 60 lần so với quả cam thông thường. Với lượng vitamin C dồi dào, quả Cili giúp cơ thể tăng khả năng hấp thụ các chất chống ôxy hóa và hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Không phải cứ bổ sung nhiều chất, ăn nhiều những loại hoa quả là tốt cho cơ thể. Với các công trình nghiên cứu các thành phần có tính hiệu quả nhất, các nhà khoa học của Pharmanex đã xác định và tạo ra sản phẩm g3 giàu giá trị dinh dưỡng và có những lợi ích quan trọng đối với sức khỏe từ 4 loại quả quý kể trên.

Sản phẩm thực phẩm chức năng g3 với thành phần chính là tinh chất cô đặc của các loại quả truyền thống như quả gấc, Cili, dứa Siberia, sơn trà tử…. đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Sản phẩm giúp phục hồi tế bào và làm chậm quá trình lão hóa cơ thể, tăng cường chức năng miễn dịch của cơ thể, hỗ trợ hệ tim mạch khỏe mạnh và hỗ trợ hệ thần kinh khỏe mạnh. Ngày uống 2 lần, mỗi lần 30-90 ml cùng với bữa sáng và bữa tối. Lắc đều trước khi sử dụng. bạn có thể pha ít nhất 30 ml - 90 ml sản phẩm với thức uống dạng lỏng bất kỳ để sử dụng. Để có kết quả tối ưu, sử dụng kết hợp với thực phẩm bổ sung LifePak. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

