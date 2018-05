Lý do khiến bệnh khớp thêm đau trong mùa đông

Ảnh hưởng của thời tiết đối với bệnh xương khớp

Sự thay đổi của thời tiết như nóng lạnh thất thường, lúc khô hanh, lúc lại ẩm ướt… cùng tác động của các yếu tố bên trong cơ thể như độ nhớt máu, dịch khớp, sự kết tủa của muối, thay đổi nồng độ hóa chất trung gian trong cơ thể, thay đổi vận mạch… chính là nguyên nhân góp phần làm xuất hiện các đợt đau xương khớp khi giao mùa.

Trời rét kèm theo độ ẩm tăng cao do mưa phùn làm cho các gân cơ bị co rút lại, dịch khớp đông hơn. Điều đó khiến khớp trở nên khô cứng, đau mỏi, khó cử động. Hơn nữa khi trời lạnh, các thói quen tập luyện hằng ngày cũng bị giảm đi, góp phần làm bệnh nặng thêm.

Ngoài ra, nguyên nhân gây đau khớp còn do sức đề kháng và khả năng tự bảo vệ của cơ thể không đủ, các yếu tố gây bệnh như phong - hàn - thấp cùng tác động xâm phạm đến kinh lạc - cơ - khớp, làm cho khí và huyết vận hành trong mạch lạc bị tắc trở. Trong đó hàn (hay lạnh) đóng một yếu tố quan trọng, vì vậy thời tiết lạnh và ẩm làm người bệnh đau tăng lên. Đặc biệt, ở người già, các chức năng hoạt động cơ thể bị suy yếu làm cho khí huyết giảm sút, không nuôi dưỡng được cân mạch, gây nên tình trạng đau và thoái hóa khớp xương.

Để khớp bớt đau

Ngoài các biện pháp bảo vệ sức khoẻ chung như dinh dưỡng hợp lý, sinh hoạt điều độ, tuân thủ chế độ thuốc men thường xuyên của mình, người mắc bệnh khớp cần lưu ý là khi trời lạnh, nhất là lúc thời tiết kèm mưa phùn thì phải giữ ấm toàn thân, nhất là bàn tay, bàn chân, đội mũ, đeo găng tay, đi tất, quàng khăn ấm, đeo khẩu trang khi ra ngoài đường. Bệnh nhân có thể ngâm nước muối ấm bàn tay, bàn chân, sử dụng túi chườm nóng, lò sưởi, điều hoà nhiệt độ…

Người bệnh cũng nên phối hợp dùng thuốc và luyện tập, xoa bóp để khớp được vận động linh hoạt. Đi bộ, tập các bài tập giúp cải thiện vận động và giảm cứng khớp. Hoạt động này vào buổi sáng sớm có tác dụng rất lớn trong việc giảm các cơn đau khớp.

