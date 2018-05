Magie - Giải pháp cho chứng bệnh mồ hôi nhiều

Không nói ra, nhưng những ai đã mắc phải chứng tăng tiết mồ hôi đều thấy rõ những bất tiện và khó chịu của căn bệnh này trong cuộc sống, tìm được giải pháp luôn là điều mong muốn của những người mắc chứng bệnh ra nhiều mồ hôi.

Magie là một khoáng chất có trọng lượng tương đối lớn trong cơ thể, tồn tại dưới các dạng muối khác nhau. Magie giữ vai trò quan trọng trong hơn 300 phản ứng hóa học giúp cho cơ thể hoạt động bình thường. Hầu hết mọi người có thể dung nạp Magie thông qua chế độ ăn uống, nhưng đôi khi việc bổ sung Magie từ bên ngoài lại là yếu tố cần thiết nếu nồng độ magie trong cơ thể quá thấp.

Vai trò của Magie đối với hệ thống dẫn truyền thần kinh

Magie giúp đảm bảo tính bền vững của dẫn truyền thần kinh, là một chất làm dịu thần kinh nhờ vai trò của nó trong cơ chế cố định trên các tế bào thần kinh, nhờ đó mà có thể trấn tĩnh tế bào thần kinh, làm giảm hưng phấn quá mức của hệ giao cảm. Thiếu magie sẽ bị đau đầu, mệt mỏi, suy nhược, bị kích thích, khó ngủ, nhịp tim bất thường và lo âu, bồn chồn, vì lý do này, người ta đã dùng magie chữa chứng đau đầu, an thần, chống các stress.

Magie trong vai trò điều trị chứng mồ hôi nhiều

Tăng tiết mồ hôi là một chứng bệnh lý, nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động quá mức của hệ thần kinh giao cảm. Hệ thần kinh giao cảm thuộc hệ thần kinh thực vật hay hệ thần kinh tự chủ. Nó hoạt động độc lập với sự chỉ huy theo ý muốn của ta như khi ta ngủ say, hệ thần kinh giao cảm vẫn tự làm việc chăm chỉ và đều đặn để tim đập, phổi thở, dạ dày co bóp tiêu hóa, mồ hôi vẫn tiết ra... Ở một số người, vẫn khỏe mạnh bình thường nhưng bị mắc một vài triệu chứng như: rối loạn vận mạch ở da làm mồ hôi ra nhiều (tay, chân, khó chịu nhất là mồ hôi ở đầu, mặt, nách, bẹn), rối loạn giấc ngủ, dễ hồi hộp, đánh trống ngực… có nguyên nhân do rối loạn hệ thần kinh thực vật nguyên phát.

Magie lúc này đóng vai trò tích cực trong việc đảm bảo tính bền vững của dẫn truyền thần kinh, phát huy tác dụng làm dịu thần kinh, trấn tĩnh hoạt động của tế bào thần kinh, làm giảm hưng phấn quá mức của hệ giao cảm. Từ đó, nó có tác dụng làm giảm quá trình tiết mồ hôi nhiều của cơ thể.

Thực phẩm chức năng Hòa Hãn Linh giúp hỗ trợ điều trị mồ hôi nhiều.

Thực phẩm chức năng Hòa Hãn Linh là sự kết hợp của y học cổ truyền và y học hiện đại, sản phẩm có các thành phần hoàng kỳ, sơn thù du, thiên môn đông, taurin đặc biệt là magie, tác động trực tiếp vào nguyên nhân gây bệnh mồ hôi nhiều. Sản phẩm giúp làm săn chắc bề mặt da, giảm sự hoạt động quá mức của hệ thần kinh giao cảm; hỗ trợ điều trị chứng ra mồ hôi nhiều ở các vị trí trên cơ thể: lòng bàn tay, chân, đầu trán, nách, bẹn…; giảm tình trạng hồi hộp, căng thẳng.

Trong hội thảo “Chẩn đoán và xử trí rối loạn thần kinh thực vật” tại Hà Nội, thực phẩm chức năng Hòa Hãn Linh được đánh giá là có triển vọng trong hỗ trợ điều trị tăng tiết mồ hôi nhiều. Xem chi tiết tại: http://trungmyjsc.com/

(Nguồn: Công ty cổ phần Trung Mỹ)