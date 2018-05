Neptune Canada sử dụng nhuyễn thể Bắc Cực nên Neptune Krill Oil tinh khiết, sạch và an toàn. Nhuyễn thể thuộc giống tôm, dài 4 - 5 cm, nằm cuối chuỗi thức ăn, chỉ ăn các sinh vật đơn bào nên không chứa độc tố như cá.

Neptune Krill Oil được chứng nhận GRAS của FDA (Mỹ) công nhận có nguồn gốc từ tự nhiên, an toàn đối với trẻ em, phụ nữ mang thai, cho con bú. Phát minh sáng chế 6800299B1 (Mỹ) và 1417211B1 (EU) công nhận Neptune Krill Oil chứa omega-3 tinh chế gốc phospholipid vốn tương thích với cơ thể con người. Ngoài ra, sản phẩm còn được nhận nhiều chứng nhận quốc tế uy tín khác như New Dietary Ingredient (FDA, Mỹ); Natural Product Number (NHPD, Canada); Complementry Medicine (TGA, Australia)...

Tập đoàn Neptune Technologies and Bioressources với nhà máy sản xuất hiện đại theo tiêu chuẩn GMP cùng với đội ngũ chuyên gia nghiên cứu và phát triển lớn.

Neptune Krill Oil cung cấp nhiều omega-3 vì chứa omega-3 gốc phospholipid vốn tương thích và dễ hấp thu hơn so với omega-3 gốc triglyceride ở dầu cá. Ngoài ra, sản phẩm còn cung cấp nhiều chất chống oxy hóa. Neptune Krill Oil là sản phẩm chính, không phải sản phẩm phụ từ cá như dầu cá, không gây tác dụng phụ, ợ tanh nhờ độ tinh khiết cao.

Bên cạnh đó, nhuyễn thể là loài gần như không thể tuyệt chủng. Việc đánh bắt nhuyễn thể được giám sát bởi CCAMLR nên Neptune Krill Oil là sản phẩm "xanh", thân thiện với môi trường. Neptune Krill Oil được sản xuất tại Canada bởi Neptune. Điều này đảm bảo cho chất lượng và độ an toàn cao của sản phẩm.

Viên nhuyễn thể này còn là nguồn dinh dưỡng cho trẻ. Omega-3 gốc phospholipid dễ cho cơ thể trẻ hấp thu. Chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào non nớt của trẻ trước sự tấn công của gốc tự do. Vị tôm thơm, không tanh như dầu cá, giúp trẻ ăn ngon.

Ngoài ra, sản phẩm giúp chống lão hóa, làm đẹp da do chứa nhiều chất chống oxy hóa, omega 3-6-9, vitamin E-A. Đặc biệt, Neptune Krill Oil làm giảm các triệu chứng tiền kinh nguyệt. Theo nghiên cứu của Đại học McGill và Bệnh viện Sacré-Coeur (Canada), công bố trên tạp chí Alternative Medicine Review: Neptune Krill Oil giúp giảm các triệu chứng tiền kinh nguyệt (nổi mụn, đau bụng, đau nhức cơ khớp, căng thẳng, cáu kỉnh) an toàn.

Hơn 50 nghìn tỷ viên dầu nhuyễn thể đã được sử dụng chỉ trong năm 2009.

Theo nghiên cứu của Đại học McGill và trung tâm JSS Medical Research (Canada), công bố trên tạp chí Alternative Medicine Review, Neptune Krill Oil vượt trội trong việc tăng cường sức khỏe tim mạch so với dầu cá, Bên cạnh đó, nghiên cứu của Đại học Health Network Toronto (Canada), công bố trên tạp chí Journal of the American College of Nutrition cho thấy Neptune Krill Oil giúp giảm triệu chứng đau nhức khớp 25,7%; triệu chứng cứng khớp 26,1%; triệu chứng suy giảm chức năng vận động 29,3%; phản ứng viêm CRP 29,7%.

