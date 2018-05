Ngăn ngừa tái phát viêm đường hô hấp cho trẻ

Dấu hiệu nhận biết viêm đường hô hấp ở trẻ

Đặc điểm lâm sàng của nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ biểu hiện với các triệu chứng như ho là dấu hiệu thường gặp (83,7%), sau đó là các dấu hiệu sốt (78%), chảy nước mũi (60,8%), viêm họng (65,3%), thở khò khè (43,9%), nhịp thở nhanh (38,5%), rối loạn tiêu hóa (36,4%), thở rít ( 15,5%), co rút lồng ngực (12,4%), cánh mũi phập phồng (12,1%), tái tím (3,2%).

Nguyên nhân trẻ bị nhiễm khuẩn đường hô hấp

Theo các chuyên gia, nguyên nhân phần lớn là do virus chiếm 70-80%. Virus gây bệnh bằng cách cư trú ở chất nhầy niêm mạc mũi họng. Chúng xâm nhập vào tế bào niêm mạc nhân bản để phá hủy và lây sang tế bào bên cạnh. Cơ thể sẽ kháng cự nhờ các tế bào IgA sẵn có và đội quân bạch cầu bảo vệ. Trong một số trường hợp, cơ thể tiêu diệt không hiệu quả virus từ đường hô hấp trên sẽ nhân bản và xâm nhập xuống đường hô hấp dưới và vào máu gây nhiều biến chứng khác.

Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị tái phát viêm đường hô hấp thường cao hơn do hệ miễn dịch chưa hoàn chỉnh, sức đề kháng nội sinh kém, không đủ sức chống đỡ với các mầm bệnh bên ngoài. Do vậy, cần tăng cường sức đề kháng nội sinh từ bên trong cơ thể trẻ để chống lại bệnh tật trong những năm đầu đời.

Hệ quả khi điều trị bằng nhiều kháng sinh

Do mỗi lần bị bệnh, trẻ thường phải dùng kháng sinh nên dễ bị bội nhiễm, bệnh đường hô hấp trở thành mãn tính khiến sức khỏe của trẻ ngày càng suy kiệt. Vòng tròn bệnh lý: hay ốm - biếng ăn - chậm lớn - suy dinh dưỡng - hay ốm... liên tục tái diễn khiến các bậc phụ huynh lo lắng. Việc dùng nhiều kháng sinh còn khiến trẻ rối loạn tiêu hóa với các triệu chứng: nước tiểu vàng, nôn, trớ, đau bụng, sống phân, tiêu chảy, táo bón.

Thực phẩm chức năng BigBB.

BigBB ngăn ngừa tái phát viêm đường hô hấp

Các nhà khoa học Mỹ đã nghiên cứu, tìm ra chất trợ sinh miễn dịch ImmuneGamma với tác dụng tăng cường sức mạnh cho hệ miễn dịch nội sinh, chống lại các bệnh viêm nhiễm nói chung do vi khuẩn, virus gây ra. Tác động tăng sinh lymphoB (miễn dịch thể dịch) và lymphoT (miễn dịch tế bào) giúp tăng cường sức đề kháng từ bên trong cho trẻ. Từ đó, trẻ có hệ miễn dịch khỏe mạnh, giảm tần suất mắc bệnh viêm đường hô hấp, phòng ngừa biến chứng và ngăn ngừa tái phát. Hơn nữa, Immunegama giúp cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, chống lại nguy cơ loạn khuẩn ruột ở bệnh nhân sử dụng kháng sinh lâu ngày.

ImmuneGamma đã được chuyển giao về Việt Nam và sản xuất tại Công ty TNHH Tư vấn Y Dược Quốc tế IMC theo hợp đồng chuyển giao công nghệ từ Công ty Biotech Research Institute (Mỹ). Đến nay, ImmuneGamma đã được ứng dụng và sản xuất thành công trong sản phẩm BigBB, giúp trẻ ăn ngon, có hệ tiêu hóa khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng, dùng tốt cho trẻ hay bị viêm đường hô hấp tái phát.

Những triệu chứng viêm đường hô hấp như ho, sổ mũi, viêm họng… có thể dẫn đến biến chứng như: VA mãn tính, viêm tai giữa, viêm phế quản thậm chí dẫn đến viêm phổi. Phụ huynh cần quan tâm đến cơ thể trẻ để phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thực phẩm chức năng BigBB phù hợp với những đối tượng:

Trẻ bị nhiễm khuẩn đường hô hấp: ho, viêm họng, sổ mũi, khò khè, viêm phế quản cấp và mãn tính.

Trẻ biếng ăn, táo bón, phân sống, suy dinh dưỡng, đề kháng kém.

Trẻ khỏe mạnh dùng để phòng ngừa nhiễm khuẩn đường hô hấp.

Trẻ đang điều trị viêm đường hô hấp bằng kháng sinh.

Thích hợp cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên.

Ngoài ra, khi thời tiết thay đổi, nắng nóng kéo dài, dịch bệnh bùng phát phụ huynh cần lưu ý: cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng và ăn nhiều loại trái cây chứa vitamin C... Khi thấy trẻ có bất kỳ dấu hiệu như sốt cao, ho, thở gấp, co rút lồng ngực, bú kém, co giật, ngủ li bì khi đánh thức, thở rít khi nằm yên, cần cho trẻ đến bệnh viện, tránh tình trạng tự ý điều trị.

Gọi 0964.052.629 /04.628.11.757 để được tư vấn thêm về bệnh và cách chăm sóc trẻ hoặc tham khảo bigbb.vn/. Tham gia Fanpage: Câu lạc bộ nuôi con khoa học để có thêm nhiều thông tin bổ ích giúp nuôi con khỏe - dạy con ngoan. Thực phẩm chức năng BigBB không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. GPQC: Số 826/2013/XNQC-ATTP

(Nguồn: Công ty TNHH Viễn Bằng)