Nguy cơ khản tiếng do bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Tiêu Khiết Thanh tác dụng ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mạn tính như viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm cũng hỗ trợ các biện pháp điều trị tiêu viêm, giảm sưng, giảm viêm thanh quản, làm trong sáng giọng nói. Đặc biệt, sản phẩm có tác dụng tốt đối với những trường hợp bị khản tiếng do viêm thanh quản cũng như do bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính gây ra. Năm 2014 và 2015, Tiêu Khiết Thanh nhận nhiều giải thưởng uy tín như Top 100 sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em, Sản phẩm - dịch vụ Tin & Dùng Việt Nam do người tiêu dùng bình chọn,…