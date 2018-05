Nguy cơ mắc chứng run từ bệnh huyết áp

Khi nhắc đến chứng run, chúng ta thường nghĩ đến bệnh Parkinson. Nhưng thực tế có một tỷ lệ lớn người mắc bệnh run lại xuất phát từ các vấn đề liên quan đến tình trạng giảm tưới máu não mạn tính do tăng, hạ huyết áp hoặc trong bệnh xơ vữa động mạch cảnh, rối loạn mỡ máu, vôi hóa đốt sống cổ.

Tăng huyết áp có thể gây run

Theo quan điểm của Y học cổ truyền, tăng huyết áp gây run theo cơ chế “Dương vượng sinh phong”. Ngày nay, y học hiện đại cũng lý giải quan điểm này dựa trên những bằng chứng khoa học rõ ràng. Tăng huyết áp là nguyên nhân chính gây xơ vữa mạch, làm hẹp động mạch cảnh, động mạch não, làm thiếu máu não mạn tính. Đồng nghĩa với việc não bộ không được cung cấp đầy đủ oxy, chất dinh dưỡng, sẽ dẫn đến teo não và suy giảm chức năng. Cùng với nguy cơ tắc mạch máu não tiềm ẩn bởi mảng xơ vữa bị nứt vỡ và hình thành cục máu đông làm tăng nặng thêm tình trạng này. Việc suy giảm hoặc mất một phần chức năng rơi vào vùng não điều khiển vận động sẽ gây nên chứng run, rung giật.

Thực tế cho thấy, một tỷ lệ lớn người mắc bệnh run đều có tăng huyết áp. Run do tăng huyết áp gặp nhiều hơn ở nam giới, đặc biệt là những đối tượng có tiền sử tăng huyết áp lâu ngày, kết hợp với mỡ máu cao, hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia và ít vận động.

Huyết áp cao có thể gây run.

Huyết áp thấp - nguy cơ gây run tiềm ẩn

So với huyết áp cao, huyết áp thấp thường ít được quan tâm hơn, do trước mắt nó không gây ra các biến chứng cấp tính nguy hiểm. Tuy nhiên, với chứng run, huyết áp thấp cũng là một mối họa tiềm ẩn không kém gì huyết áp cao. Y học cổ truyền từ lâu đã nhận thức được rõ vấn đề này và giải thích theo cơ chế “Huyết hư sinh phong” (máu kém sinh run).

Theo y học hiện đại, nguyên nhân gây run ở những người huyết áp thấp chính là do thiếu máu não kéo dài gây thoái hóa, lão hóa, suy giảm chức năng hệ thần kinh, trong đó có hệ thần kinh vận động. Đồng thời, huyết áp thấp làm cho việc nuôi dưỡng các cơ kém đi, sự dẻo dai và khả năng hoạt động, cử động của cơ - xương - khớp bị suy giảm. Kết hợp cả hai nguyên nhân này khiến cho việc rối loạn vận động và run giật là khó tránh khỏi. Mặt khác, huyết áp thấp còn có thể dẫn tới nhồi máu não làm tổn thương hệ thần kinh vận động, từ đó dẫn đến chứng run khó hồi phục.

Nguy cơ run tiềm ẩn do huyết áp thấp.

Điều trị chứng run liên quan đến huyết áp từ xưa đến nay vẫn không dễ dàng, do thuốc chủ yếu làm giảm run thông qua việc ức chế thần kinh giao cảm - điều này chỉ giải quyết được triệu chứng và không phải là phương án lâu dài. Do đó, những năm gần đây, nhiều thầy thuốc đã tìm đến Đông y như một giải pháp an toàn, hiệu quả. Việc kết hợp bài thuốc cổ truyền câu đằng, thiên ma giúp “Bình can, tiềm dương” cùng các vị thuốc “bổ huyết” như câu kỳ tử, hà thủ ô được xem như một giải pháp toàn diện giúp hỗ trợ điều trị run cả hai thể bệnh (dương vượng và huyết hư) và mở ra hy vọng cho những người bệnh đang mắc phải chứng run.

Thiên ma, câu đằng, câu kỷ tử, hà thủ ô… có trong sản phẩm Vương Lão Kiện.

Thực phẩm chức năng Vương Lão Kiện giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị làm giảm dần các chứng run như run chân tay, run khi cầm nắm, đi đứng run rẩy, nói run run… ở người cao tuổi, trong bệnh và hội chứng Parkinson, sau tai biến mạch não, rối loạn chức năng thần kinh thực vật… Đồng thời, sản phẩm còn giúp phục hồi khả năng vận động bình thường của cơ thể.

