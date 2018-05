Nguyên nhân và giải pháp cho bệnh động kinh

Trên thế giới, trung bình cứ 1.000 dân thì có 7 người mắc bệnh động kinh. Theo tổ chức Y tế thế giới (WHO), ở những nước đang phát triển như Việt Nam - con số này có thể gấp đôi. Ở nước ta hiện nay có khoảng 800.000 người bệnh động kinh đang được quản lý và điều trị. Con số thực tế có thể còn cao hơn rất nhiều do khả năng nhận thức bệnh còn thấp và việc tuân thủ điều trị chưa tốt. Xem thêm về dấu hiệu nhận biết căn bệnh này tại đây.

Nguyên nhân của bệnh động kinh

Hiện nay, các trường hợp động kinh không rõ nguyên nhân (động kinh vô căn) chiếm tỷ lệ lớn với 6 trong 10 trường hợp. Các trường hợp tìm được nguyên nhân (động kinh thứ phát) thường do liên quan đến các tổn thương não như tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não, viêm màng não, áp xe não, u não, rối loạn chuyển hóa, nhiễm độc...

Sự phóng điện bất thường là nguyên nhân gây bệnh động kinh.

Việc chẩn đoán động kinh thường dựa trên những triệu chứng lâm sàng điển hình như cơn động kinh, rối loạn vận động, cảm giác… Bên cạnh đó, một số bằng chứng cận lâm sàng như điện não đồ, cộng hưởng từ... cũng có ý nghĩa trong việc chẩn đoán bệnh. Việc khai thác căn nguyên gây bệnh có thể là yếu tố phối hợp để quá trình điều trị đạt hiệu quả tốt hơn.

Khả năng chữa khỏi động kinh

Việc điều trị động kinh trên thế giới ghi nhận những dấu hiệu rất tích cực khi đến 70% bệnh nhân nhi và người lớn có thể cắt cơn. Sau 2-5 năm điều trị thành công, có thể dừng thuốc được ở 70% trẻ em và 60% người lớn mà không có nguy cơ tái phát.

Liệu pháp điều trị chính hiện nay là dùng các thuốc kháng động kinh. Tuy nhiên, việc sử dụng một loại thuốc trong thời gian dài thường không tốt cho sức khỏe. Bên cạnh việc điều trị các thuốc hóa dược, việc ứng dụng y học cổ truyền vào chữa trị động kinh đang là một hướng đi được quan tâm. Hai trong những vị thuốc chuyên dùng trong trị động kinh là an tức hương và câu đằng. Với kinh nghiệm sử dụng lâu đời cũng như kết quả từ những nghiên cứu hiện đại, giải pháp mới trong việc chữa trị động kinh là sử dụng và phối hợp hai vị thuốc này để tăng cường hiệu quả.

Thực phẩm chức năng cốm Egaruta là một trong những giải pháp cho bệnh động kinh.

Là một giải pháp thiên nhiên an toàn, hiệu quả, thực phẩm chức năng cốm Egaruta giúp hỗ trợ điều trị bệnh động kinh nhờ sự kết hợp của gaba với các thành phần an tức hương, câu đằng, taurin và magie. Sản phẩm dùng kết hợp điều trị và phục hồi khả năng vận động của cơ thể sau cơn động kinh, phòng ngừa và hỗ trợ giảm tần suất, mức độ các cơn co cứng, co giật, giúp giảm các triệu chứng rối loạn tâm thần, rối loạn cảm giác kèm theo các cơn động kinh. Đây là một giải pháp hiệu quả và an toàn giúp người bệnh loại bỏ những ám ảnh về căn bệnh này. Xem thêm thông tin về sản phẩm tại đây.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Trung Mỹ)