Nhồi máu cơ tim và những điều cần biết

Bệnh biểu hiện bằng những cơn đau thắt ngực, cảm giác đau nhói, thắt chặt, bỏng rát, kim châm, đôi khi kèm theo khó thở, vã mồ hôi, hồi hộp, chóng mặt… Tuổi càng cao thì nguy cơ mắc bệnh càng lớn, trong đó hơn nửa số người bị nhồi máu cơ tim có tuổi từ 50 trở lên. Trên 90% bệnh nhân có ít nhất một trong các yếu tố nguy cơ: tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, béo phì, đái tháo đường…

Tăng huyết áp: yếu tố hàng đầu liên quan đến bệnh mạch vành. Người bị tăng huyết áp có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao gấp 3 lần ở nam giới và 6 lần ở nữ giới. Huyết áp càng cao thì nguy cơ bị nhồi máu cơ tim càng nhiều.

Tiểu đường: đằng sau tình trạng nhồi máu cơ tim diễn ra một cách đột ngột là do “bàn tay đánh lén” của bệnh tiểu đường. Theo nghiên cứu trên thế giới, có 5% bệnh lý nhồi máu cơ tim liên quan đến tiểu đường. Nhiều người không hẳn bị tiểu đường nhưng đường huyết dao động quá thất thường khiến tình trạng thuyên tắc mạch vành sẽ xảy ra một cách đột ngột vào thời điểm đường huyết tăng cao…

Rối loạn lipid máu, béo phì: yếu tố tăng mỡ máu cũng góp phần không nhỏ khiến các mảng xơ vữa hình thành và phát triển nhanh hơn. Đôi khi, bệnh xảy ra do động mạch co thắt bất thường, khi làm việc quá mệt, tắm hoặc uống ngay nước lạnh làm mạch máu thành tim bất ngờ bị co thắt lại. Động mạch vành dần bị hẹp khiến con đường lưu thông máu gặp tắc nghẽn và nhồi máu cơ tim có thể xuất hiện.

Tầm soát tốt nguy cơ gây bệnh là vấn đề đáng được quan tâm, không chỉ đơn giản giúp điều trị triệu chứng, mà còn chống tình trạng thiếu máu cơ tim, giảm co thắt mạch vành, hạ lipid máu, hạ huyết áp… Ngày nay, nhiều thầy thuốc đã lựa chọn phương pháp kết hợp các thảo dược trong phác đồ điều trị cùng với thuốc đặc hiệu. Qua đó, hiệu quả điều trị sẽ được nâng lên trong khi hiệu ứng phụ từ thuốc hóa chất tổng hợp sẽ giảm đi khá nhiều.

Sản phẩm giúp giảm tình trạng đau thắt ngực, đau tim, đặc biệt là nhồi máu cơ tim.

Thực phẩm chức năng Vương Tâm Thống với thành phần chính là nồ hoàng, kết hợp với các dược liệu quý như: đỏ ngọn, đan sâm, α-Lipoic acid, L-carnitin, Nattokinase... giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh mạch vành, xơ vữa động mạch vành; hạ lipid máu, hạ huyết áp, giảm tình trạng đau thắt ngực, đau tim, đặc biệt là nhồi máu cơ tim.

