Những biến chứng khó lường do đái tháo đường

Biến chứng thần kinh của bệnh đái tháo đường là bệnh lý phức tạp, bởi hệ thống thần kinh trải dài khắp cơ thể, bao gồm các sợi thần kinh đan xen nhau nối não với cơ, da và những cơ quan khác. Chức năng của hệ thần kinh điều tiết các hoạt động của cơ, cơ quan nội tạng và tuyến tiết… Nhờ vậy, chúng ta mới có thể hoạt động, vận động và nhận biết được các cảm giác đau, nóng, lạnh. Tùy thuộc vị trí, mức độ tổn thương của dây thần kinh mà người bệnh có thể gặp phải một hoặc nhiều triệu chứng khác nhau. Nếu tổn thương thần kinh ngoại vi, có thể gặp đau, tê bì, châm chích, bỏng rát. Nếu tổn thương thần kinh tự chủ, người bệnh sẽ bị nhịp tim nhanh khi nghỉ, hạ huyết áp tư thế, chậm tiêu, nuốt nghẹn, nuốt khó, rối loạn đại tiểu tiện, rối loạn cương ở nam giới, giảm ham muốn ở nữ giới…

Những biến chứng của bệnh đái tháo đường.

Cơ chế gây biến chứng thần kinh đái tháo đường rất phức tạp nhưng bản chất do sự tích lũy đường sorbitol trong sợi thần kinh, kèm theo biến chứng vi mạch làm giảm cung cấp oxy và dưỡng chất; kết hợp với quá trình stress oxy hóa gây tổn hại các tế bào thần kinh. Những yếu tố này không chỉ đẩy nhanh tốc độ tổn thương sợi trục thần kinh, làm rối loạn dẫn truyền mà còn gây ra các cơn đau đớn dai dẳng.

Tại các nước châu Âu và Mỹ, từ thập niên niên 80 của thế kỷ trước, đã có nhiều nghiên cứu chứng minh vai trò quan trọng của acid alpha lipoic (ALA) trong điều trị biến chứng do đái tháo đường. Đây là một chất chống oxy hóa với ưu thế hoạt động được ở cả môi trường thân mỡ và thân nước, thấm tốt vào mô thần kinh, tăng nhập glucose vào tế bào. Vì vậy, mang lại hiệu quả cao trong việc cải thiện, làm chậm lại tiến trình biến chứng của tiểu đường, đặc biệt là biến chứng thần kinh.

Tuy nhiên, ở Việt Nam, ALA chưa được sử dụng phổ cập trong phòng ngừa, hỗ trợ điều trị biến chứng do đái tháo đường. Trong khi đó, việc tầm soát biến chứng do đái tháo đường chưa tốt nên phần lớn biến chứng chỉ được phát hiện khi bệnh đã trở nên trầm trọng, khó hồi phục hoặc bị nhiều biến chứng phối hợp. Đây là lý do khiến cho việc điều trị biến chứng do đái tháo đường, đặc biệt là biến chứng thần kinh, gặp phải nhiều khó khăn và phức tạp.

