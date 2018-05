Những hạn chế trong phẫu thuật thoát vị đĩa đệm

Các nghiên cứu sử dụng Cốt thoái vương cho bệnh lý cột sống: Nghiên cứu do PGS.TS Đỗ Thị Phương thực hiện năm 2009 cho thấy: Cốt Thoái Vương giúp hỗ trợ cải thiện triệu chứng lâm sàng như hội chứng cột sống, hội chứng rễ, các triệu chứng thường gặp của bệnh nhân đau thần kinh toạ, không gây tác dụng phụ. Nghiên cứu do GS.TS Nguyễn Văn Thông - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 - thực hiện năm 2010: nhóm dùng Cốt Thoái Vương còn có tác dụng giảm đau nhanh, cải thiện vận động cột sống thắt lưng tốt hơn so với nhóm không sử dụng. Còn một nghiên cứu từ GS.TS Nguyễn Văn Chương hoàn thành năm 2011 - Bệnh viện Quân y 103 - thực hiện đã cho thấy tỷ lệ bệnh nhân trở về mức độ nhẹ ở nhóm dùng sản phẩm này cao hơn so với nhóm không sử dụng; 88% trường hợp giảm đau tốt và rất tốt; không có bệnh nhân nào bị ảnh hưởng tới chức năng gan, thận, công thức máu.