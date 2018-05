Nhung hươu New Zealand hỗ trợ điều trị viêm khớp

Nhung hươu được xem là một trong bốn "thượng dược" có trong tự nhiên gồm: sâm, nhung, quế, phụ. Các bác sĩ phương Đông coi nó như một loại thuốc bổ cho những người có sức khỏe và đời sống tình dục yếu.

Nhung hươu chứa các tinh chất dinh dưỡng, thành phần cấu tạo giá trị về y học như: pantocrinum, calcium, magnesium, phosphore, carbonat, chất keo (collagens), các hocmon oestrogen, testosteron (còn gọi là nhung tinh), 52,5% protid, 2,5% lipid. Ngoài ra, sản phẩm còn có tới 25 loại acid amin cùng 26 loại nguyên tố vi lượng: Cu, Fe, Zn, Mg, Cr, Br, Coban...

Chỉ vài lát nhung hươu, người dùng có thể chế biến thành các món ăn bổ dưỡng. Ảnh: thaoduocthegioi.

Với y học phương Tây hiện đại, nhung hươu được xem như tài sản sức khỏe có nhiều công dụng từ tái tạo, bồi dưỡng, làm đẹp… trong đó nổi bật là tác dụng tốt đối với việc hỗ trợ điều trị bệnh viêm khớp, gout, một trong những căn bệnh của thời đại. Nhung hươu chứa một lượng đáng kể chondroitin sulphate, hợp chất hữu cơ có tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh lý về xương khớp, đặc biệt là bệnh viêm xương khớp. Cơ chế tác dụng chất này trong việc điều trị xương khớp là bảo vệ khớp bằng cách ức chế các enzym có vai trò phá hủy sụn và kích thích khả năng hoạt động của các enzyme có vai trò xúc tác phản ứng tổng hợp acid hyaluronic, một chất giúp khớp hoạt động tốt.

Công ty CPĐT KDVBĐQ Kim Minh Đạt (được biết đến với thương hiệu Thaoduocthegioi) nhập khẩu nhung hươu New Zeland vào thị trường Việt Nam. Hiện nay, New Zealand là nước có tổng đàn hươu lớn nhất thế giới với 1.700.000 con. Hình thức nuôi hươu ở New Zeland có thể gọi là ngành công nghiệp chăn nuôi với các trang trại diện tích rất rộng trải dài, thức ăn cho hươu được gieo trồng khắp trang trại tạo ra môi trường chăn thả tự nhiên. Do đó, hươu phát triển tốt và được công nhận là cho ra loại nhung có chất lượng tốt.

Nhung hươu thành phẩm ở hai dạng tươi và khô được bảo quản và chế biến đúng quy trình. Người dùng có thể chế biến thành các thức ăn đơn giản. Với một vài lát nhung hươu, bạn có thể chế biến thành cháo nhung hươu hoặc ngâm rượu uống vừa tiết kiệm lại vừa bổ dưỡng.

