Phòng ngừa biến chứng tiểu đường

Nội mạc mạch máu có chức năng quan trọng giúp duy trì, ổn định trương lực mạch máu. Chúng sản xuất, điều tiết các chất trung gian hóa học nhằm duy trì sự cân bằng các trạng thái giãn mạch và co mạch, đông và chống đông máu, tăng sinh và chống tăng sinh, viêm và chống viêm, oxy hóa và chống oxy hóa.

Bệnh tiểu đường gây tổn thương và dẫn đến rối loạn chức năng này, làm mất khả năng cân bằng giữa các hệ thống đối lập trên, từ đó sinh biến chứng ở hầu hết các cơ quan trong cơ thể.

Đã có nhiều nghiên cứu về vai trò của việc sử dụng acid Alpha-lipoic (ALA) giúp cải thiện biến chứng cho người bệnh tiểu đường. Trong những năm gần đây, việc kết hợp ALA với các thành phần thảo dược như câu kỷ tử, nhàu được các chuyên gia ví như lớp sơn lòng mạch máu nhằm cải thiện và phòng ngừa biến chứng hiệu quả hơn cho người bệnh tiểu đường - hay còn được gọi là bệnh đái tháo đường.

Theo lịch sử, ALA được phát hiện từ năm 1948 nhưng chỉ được chú ý trong vài thập niên gần đây khi các nhà nghiên cứu nhận thấy, đây là một chất chống oxy hóa, có khả năng hồi phục 4 chất chống oxy hóa khác là Vitamin E, Vitamin C, Coenzym Q10, Glutathion. Bên cạnh đó, nó có thể kích thích cơ thể sản sinh ra Glutathion, một chất chống oxy hóa nội sinh giúp dọn dẹp các chất thải (gốc tự do) - nguyên nhân chính gây ra các biến chứng của bệnh đái tháo đường. Với ưu thế hoạt động được ở cả mô mỡ và mô nước, thấm tốt vào mô thần kinh, tăng nhập glucose vào tế bào, nên ALA mang lại hiệu quả cao trong việc cải thiện biến chứng thần kinh do đái tháo đường và giúp ổn định đường huyết. Vì những ưu điểm này, chúng đã được các nước châu Âu áp dụng trong điều trị biến chứng do đái tháo đường từ những thập niên 80 của thế kỷ trước.

Tại Việt Nam, nhiều thầy thuốc đã biết kế thừa những tiến bộ khoa học của thế giới và tinh hoa của y học cổ truyền để kết hợp ALA với các thảo dược quý như câu kỷ tử, nhàu, vừa ổn định đường huyết, vừa tăng cao hiệu quả điều trị. Ngoài ra, chúng còn giúp thanh nhiệt, giải độc, hạ đường huyết.

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy, câu kỷ tử có chứa các hoạt chất sinh học như: Polisaccharid,glycopeptide, giúp ngăn ngừa quá trình thoái hóa chất béo, đồng thời ức chế men aldose reductase (men gây tích lũy sorbitol trong tế bào) - là những nguyên nhân quan trọng gây nên biến chứng ở người bệnh tiểu đường. Dịch chiết từ nhàu có tác dụng làm tăng độ nhạy cảm của Insulin, kích thích sự hấp thu Glusose vào tế bào, cùng với ALA giúp ổn định đường huyết. Sự phối hợp của bộ ba này sẽ tạo ra một lớp sơn bảo vệ lòng mạch máu khỏi tổn hại của quá trình oxy hóa dai dẳng và đầy tác hại.

