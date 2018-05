Phòng ngừa cảm cúm với tỏi trứng Yazuya

Thời tiết thay đổi bất thường, lúc nắng lúc mưa, trời chuyển se lạnh vào đêm và sáng sớm, trong khi đó nhiệt độ trong ngày chênh nhau nhiều đã khiến nhiều người mắc bệnh cảm cúm. Những đối tượng dễ mắc cảm cúm là người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai, thậm chí ngay cả những người bận rộn, những người có sức đề kháng kém cũng dễ bị cảm cúm, nhiễm virus, làm cho cơ thể mệt mỏi, ảnh hưởng đến chất lượng sống và công việc. Bệnh xảy ra quanh năm song tần suất bệnh cao nhất trong khoảng thời gian từ đầu mùa thu đến cuối mùa xuân.

Hiện nay, con người đã đúc kết được nhiều phương pháp để tăng cường sức đề kháng, nâng cao miễn dịch chỉ bằng thực phẩm hàng ngày.

Từ một loại thực phẩm có nguồn gốc tự nhiên như tỏi, bạn có thể tránh được sự mệt mỏi và ngăn ngừa được các tác nhân gây bệnh nêu trên. Tỏi là một vị thuốc phòng và chữa cảm cúm rất tốt. Một trong những sản phẩm nổi bật là tỏi Yazuya. Sản phẩm là sự kết hợp giữa tinh chất chiết xuất tự nhiên từ tỏi Fukuchi với lòng đỏ trứng gà vùng Aomori ở Nhật Bản. Nguồn nguyên liệu của sản phẩm là loại tỏi 6 múi to bằng nắm tay trẻ con, được trồng trong tuyết suốt gần 3 tháng liền tại Aomori - vùng nổi tiếng nhất về tỏi ở Nhật.

Tỏi được trồng theo phương pháp an toàn: không sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu. Do đó, hàm lượng các hoạt chất tự nhiên của tỏi là Allicin và Scordinin cao hơn nhiều lần so với các loại tỏi thông thường khác. Hoạt chất Allicin và Scordinin được xem là hoạt chất có tính kháng sinh tự nhiên giúp tăng cường sức đề kháng. Chúng còn có tác dụng thúc đẩy hormone tuyến thượng thận, giúp tăng cường sinh lực, kích thích máu lưu thông tốt nên hỗ trợ nhiều trong việc phòng ngừa chứng tay chân lạnh và mỏi vai.

Bên cạnh đó, trong tỏi Yazuya còn chứa nhiều vitamin B1 có trong lòng đỏ trứng của những con gà khỏe mạnh, được nuôi bằng phương pháp hữu cơ, gà được ăn tỏi Fukuchi, các hạt tự nhiên, sò, ngải cứu và được nuôi trong chuồng trại thoáng mát, sạch sẽ. Với những đặc tính đó, sản phẩm tỏi Yazuya đã hỗ trợ nhiều cho việc tăng cường sinh lực, sức đề kháng cũng như việc phòng chống cảm cúm, nguy cơ mắc bệnh cho cơ thể khi có sự thay đổi đột ngột về thời tiết hoặc khi chúng ta phải làm việc quá sức, căng thẳng, mệt mỏi…

Sức mạnh của lòng đỏ trứng và tỏi được cô đọng trong mỗi viên tỏi Yazuya, với công nghệ nén viên, giúp hạn chế được mùi đặc trưng của tỏi, làm cho viên tỏi Yazuya rất dễ uống, dễ duy trì hàng ngày.

(Nguồn: Yazuya Shop)