Phòng ngừa loãng xương từ khi còn trẻ

Theo số liệu tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM, hơn 4.180 bệnh nhân bị gãy cổ xương đùi phải đến điều trị trong 5 năm (2005-2009). Trong đó, 85% trường hợp xuất phát từ nguyên nhân loãng hoặc thiếu xương. Tổng kết mới tại TP HCM và Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình cho thấy 85% - 95% người già gẫy xương là do loãng xương. Phổ biến nhất là trường hợp xẹp cột sống, gãy cổ xương đùi và đầu dưới xương quay.

Các chuyên gia Y tế khuyến cáo việc phòng ngừa loãng xương, đặc biệt với phụ nữ từ 35 tới 50 tuổi cần được chú ý. Về cơ chế gây bệnh, loãng xương xảy ra khi cơ thể bị mất cân bằng giữa quá trình tạo và hủy xương - quá trình tạo xương suy giảm trong khi quá trình hủy xương bình thường hay tăng lên.

Loãng xương xảy ra do nhiều nguyên nhân như sự lão hóa cơ thể; ít hoạt động ngoài trời, thiếu vitamin D; chức năng dạ dày, ruột, gan, thận và tạo xương suy yếu; xương bị thoái hóa. Phụ nữ thời kỳ trước và sau khi mãn kinh, hormon sinh dục nữ giảm. Điều này dẫn đến sự tăng nhanh quá trình chuyển canxi từ xương vào máu. Phụ nữ sau khi mãn kinh, hàng năm mất 2-3% canxi. Nếu phụ nữ thời kỳ này không chú ý bổ sung canxi thì ngoài 50 tuổi, hàm lượng canxi trong xương chỉ còn bằng một nửa thời con gái. Do đó, phụ nữ bị loãng xương nhiều gấp 5-6 lần so với nam giới.

Loãng xương (với hệ quả gãy xương) là một quá trình diễn tiến nặng dần theo thời gian và tuổi tác nên cần phòng ngừa loãng xương liên tục, bắt đầu ngay từ lúc trẻ. Cụ thể, bạn cần chế độ dinh dưỡng và lối sống phù hợp. Trong dinh dưỡng, bạn nên chú trọng đến các thành tố tốt cho xương như canxi và vitamin D.

Viên sủi giúp phòng ngừa loãng xương được đóng gói nhỏ gọn với tuýp 10 viên nên người dùng dễ dàng mang theo bên người. Bạn có thể uống với nước lọc hoặc nước sôi để nguội.

Ngoài hàm lượng canxi phù hợp với nhu cầu hàng ngày, viên sủi còn bổ sung hàm lượng vitamin D cao giúp việc hấp thu canxi vào xương dể dàng hơn. Việc bổ sung canxi cho khung xương chắc khoẻ cần phải được thực hiện thường xuyên và lâu dài. Sản phẩm được bán rộng rãi tại nhà thuốc trên toàn quốc

(Nguồn: Công ty DHG)