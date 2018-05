Proxeed Plus giúp tăng cường sức khỏe sinh sản nam giới

Tại hội nghị khoa học “Tăng cường chất lượng tình dục và sức khỏe sinh sản nam giới” tổ chức vào ngày 25/6 vừa qua, Sigma-tau giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam dòng sản phẩm thực phẩm chức năng Proxeed Plus giúp tăng cường chất lượng tinh trùng và sức khỏe sinh sản nam giới; Ezerex tăng cường cương dương và tuần hoàn máu; Proxana phòng ngừa và hỗ trợ chức năng tuyến tiền liệt.

Trong đó, Proxeed Plus được bào chế theo công thức sở hữu bản quyền và hệ thống thành phần đa chức năng nhằm tăng cường chất lượng tinh trùng và sức khỏe sinh sản nam giới. Thành phần và hàm lượng chuẩn của sản phẩm giúp nuôi dưỡng, bảo vệ, hỗ trợ và duy trì sự phát triển tinh trùng đảm bảo theo các tiêu chí: số lượng, hình thái, khả năng vận động, khả năng di chuyển xa, sự cô đặc của tinh trùng.

Nhóm thành phần chính: L-carnitine 3450 mg, Acetyl-L-carnitine 1000 mg, Fructose 2000 mg, Citric acid 100 mg giúp tăng cường và bảo vệ sự chuyển hóa năng lượng cho tinh trùng. Ngoài ra, L-carnitine còn được chứng minh có chức năng bảo vệ tế bào tinh trùng khỏi khả năng tự hoại. Bên cạnh đó, nhóm Zinc 20mg, Folic acid 400µg, B12 3.0 4µg, Acetyl-L-carnitine còn có chức năng cải thiện chức năng & sự trưởng thành của tinh trùng; nhóm Selenium 100 µg, Co Q10 40 mg, Vitamin C 180 mg, và cả Zinc có chức năng bảo vệ tinh trùng khỏi sự tổn thương do oxy hóa. Tinh trùng cần 74 ngày để trưởng thành và 20 ngày để phát triển. Do đó, bạn nên sử dụng Proxeed Plus liên tục từ 3 đến 6 tháng để có kết quả tốt nhất trong việc tăng cường chất lượng tinh trùng và đẩy nhanh quá trình thụ thai. Sản phẩm được bán hơn 40 nước.

Sigma-tau, tập đoàn dược phẩm với trụ sở chính tại Rome - Italy có hơn 300 nhà khoa học và 2.400 nhân viên tại Mỹ và 30 nước ở 4 châu lục. Công ty nghiên cứu, phát triển các sản phẩm tiên tiến điều trị các bệnh hiếm như tim mạch, ung thư, thần kinh.. và sản phẩm dinh dưỡng dựa trên cơ chế chuyển hóa năng lượng nhằm tăng cường sức khỏe, hạn chế bệnh tật. Sigma-tau có nhiều trung tâm nghiên cứu lớn tại Mỹ, Italy, và các nước châu Âu như trung tâm khoa học sức khỏe (Sigma-tau Health Science) với các dòng sản phẩm dinh dưỡng hay còn gọi thực phẩm chức năng cho nam giới, tuyến tiền liệt, tim mạch, miễn dịch và năng lượng…

Tất cả các sản phẩm dinh dưỡng của Sigma-tau đều được nghiên cứu, sản xuất theo công thức đăng ký bản quyền, Hệ thống thành phần đa chức năng độc đáo (multifunction integredient system), WHO GMP và tiêu chuẩn EU.

(Để biết đầy đủ các nghiên cứu khoa học, xem tại http://www.proxeed.com hoặc http://www.assopharma.com)

(Nguồn: Assopharma)