Soffell tặng 500.000 gói kem chống muỗi

Dự kiến đến cuối tháng 8/2015, 500.000 sản phẩm kem xua muỗi Soffell sẽ được phân phát miễn phí cho người dân đến khám chữa bệnh tại các bệnh viện và trung tâm y tế tại Hà Nội, TP HCM và 9 tỉnh có tỷ lệ người sốt xuất huyết cao thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long gồm: Cần Thơ, Hậu Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, An Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long. Danh sách các bệnh viện và trung tâm y tế sẽ được đăng tải công khai trên website của Bộ Y tế - Cục Quản lý môi trường VIHEMA (http://vihema.gov.vn/). Người dân có thể trực tiếp nhận miễn phí kem xua muỗi Soffell ở quầy đăng ký của các bệnh viện, trung tâm y tế quận, huyện kể từ tháng 6 cho đến khi hết sản phẩm. Bên cạnh đó, để cung cấp thêm thông tin và các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết đơn giản có thể áp dụng thường ngày cho người dân, VIHEMA và Tập đoàn Enesis cũng tiến hành xây dựng và phân phát nhiều áp phích tuyên truyền, phổ biến tại các bệnh viện và trung tâm y tế.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp, VIHEMA cùng Tập đoàn Enesis tổ chức chuỗi hoạt động tuyên truyền thường niên để nâng cao nhận thức phòng chống sốt xuất huyết và ngăn chặn bùng phát sốt xuất huyết khi mùa mưa đến.

Đại diện của VIHEMA, TS.BS Nguyễn Thị Liên Hương, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý Môi trường Y tế khuyến cáo người dân chủ động phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết bằng cách loại bỏ môi trường sinh sản của muỗi, vệ sinh môi trường, làm sạch lu, vại và áp dụng các biện pháp bảo hộ cá nhân như ngủ nằm màn, sử dụng các chất có tác dụng xua muỗi dạng kem xoa, bình xịt… để bảo vệ bản thân và gia đình.

Vào mùa mưa, dịch sốt xuất huyết thường bùng phát mạnh. Đây là căn bệnh truyền nhiễm lây truyền từ người sang người qua vật chủ trung gian truyền bệnh là muỗi vằn. Cho đến thời điểm này, vẫn chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu bệnh sốt xuất huyết. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, hằng năm, 50 - 100 triệu người mắc bệnh sốt xuất huyết, khoảng 24.000 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Riêng ở Việt Nam, trong ba tháng đầu năm 2015, cả nước có 8.320 ca mắc sốt xuất huyết. Tại miền Nam, số ca mắc bệnh tăng hơn 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo dịch sốt xuất huyết năm nay sẽ diễn biến phức tạp, khó kiểm soát do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Bộ Y tế nhận định dịch bệnh có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới, đặc biệt vào mùa mưa nếu không triển khai các biện pháp phòng chống kịp thời.

