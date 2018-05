Sữa chua dinh dưỡng cho trẻ em

Người Việt Nam thường có thói quen dùng chung một loại sữa chua cho cả gia đình. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, điều này không thực sự tối ưu, vì nhu cầu dinh dưỡng của mỗi lứa tuổi là khác nhau. Trẻ càng nhỏ thì nhu cầu dành cho tăng trưởng càng cao. Tỷ lệ các chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất cần phải được cung cấp đầy đủ và tạo điều kiện để cơ thể trẻ hấp thu được tốt nhất.

Các loại sữa chua được chế biến giành cho trẻ thường tập trung hướng đến thành phần chất dinh dưỡng, cũng như mùi vị phù hợp với trẻ và đặc biệt là trọng lượng của sữa chua được đóng gói, phù hợp với khẩu phần của trẻ.

Theo phân tích của chuyên gia thực phẩm, việc bổ sung Lysin hoặc DHA, hay vitamin C vào sữa chua giành cho trẻ như sữa chua Well Yo Kidz Gold do Wel Nutritions Mỹ nghiên cứu phát triển đã tạo nên bước đột phá mới đối với phân khúc sữa chua giành cho trẻ em tại thị trường Việt Nam. Với các bậc cha mẹ, các chất này thường chỉ được bổ sung trong sữa hay các loại thuốc bổ dạng nước hoặc dạng cốm, mà một số trẻ gặp nhiều hạn chế khi sử dụng.

Lysin là thành cấu tạo nên các protein, góp phần tích cực trong phát triển hệ cơ xương của trẻ thông qua việc giúp cơ thể hấp thụ canxi giúp hệ xương phát triển, cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển của trẻ. Sau khi trẻ được 6 tháng tuổi, ngoài sữa mẹ, trẻ bắt đầu được ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. Việc bổ sung thêm lượng Lysine phù hợp cho trẻ là điều cần thiết.

Cơ thể có nhu cầu Lysine khá cao, nhưng thường lại bị thiếu hụt trong các khẩu phần ăn chủ yếu dựa vào ngũ cốc (chiếm khoảng 70-80% năng lượng) như nước ta hiện nay. Mặt khác, lysine dễ bị phá hủy trong quá trình chế biến thức ăn và cơ thể không thể tổng hợp được lysine (các axit amin thiết yếu kia có thể được tổng hợp từ các axit amin khác qua quá trình chuyển đổi amin). Do đó, việc thiếu lysine rất phổ biến, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Thiếu lysine dẫn đến giảm tổng hợp protein cơ thể, làm cho trẻ biếng ăn, chậm lớn, còi cọc, hay mắc bệnh tật, thiếu men tiêu hóa, thiếu nội tiết tố...

DHA là một acid béo thuộc nhóm omega-3, được các chuyên gia dinhh dưỡng khuyến cáo bổ sung cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên. DHA rất cần thiết cho phát triển hoàn thiện chức năng nhìn của mắt, sự phát triển hoàn hảo hệ thần kinh của trẻ, giúp trẻ linh động hơn trong việc tập trung, ghi nhớ và xử lý tình huống. Đây là những biểu hiện của trí thông minh ở trẻ.

Vitamin C giúp trẻ tăng sức đề kháng và tăng cường sự khỏe mạnh của các mô như da, sụn, dây chằng, thành mạch máu và răng xương… Bổ sung vitamin C cũng giúp trẻ hấp thu sắt và kẽm từ thực phẩm tốt hơn. Sắt và kẽm là những chất dinh dưỡng rất cần thiết cho sự phát triển của trẻ, giúp phòng chống thiếu máu, đảm bảo sự hoạt động hiệu quả của não bộ, sự chuyển hóa của các men và hoạt động của hệ miễn dịch của cơ thể...

Việc bổ sung Lysine, DHA,hay vitamin C trong sữa chua - loại thực phẩm giàu canxi, kết hợp với chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp trẻ phát triển hoàn thiện cả về thể chất lẫn tinh thần.

Viện dinh dưỡng Wel Nutrition Mỹ đã tập trung phát triển các dòng sản phẩm phù hợp với yêu cầu tăng trưởng của trẻ em. Các loại sữa chua như Wel Yo kidz Lysin dâu chuối, Wel Yo Lysin, sữa chua Wel Yo Mix Berry, sữa chua Wel Yo Vitamin C Cam… tạo điều kiện tốt để các bậc cha mẹ chăm sóc sức khỏe cho con. Việc cân đối loại sữa chua dùng trong ngày có thể giúp trẻ thay đổi mùi vị, nhưng đồng thời cũng góp phần bổ sung dưỡng chất cần và đủ cho nhu cầu tăng trưởng của trẻ.

(Nguồn: Công Ty TNHH Một thành viên Kido)