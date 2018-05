Sữa nước không cần chất bảo quản nhờ công nghệ hiện đại

Hiện nay chưa có tài liệu nào nói chính xác thời điểm và quốc gia nơi sữa bò được sử dụng lần đầu tiên. Song, qua thời gian, các sản phẩm sữa nước đã có nhiều cải tiến lớn gắn liền với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ chăn nuôi bò sữa và nhất là công nghệ chế biến sữa.

Tiệt trùng và thanh trùng là hai công nghệ chế biến sữa phổ biến hiện nay. Điểm chung cơ bản của các sản phẩm áp dụng hai công nghệ này là không có chất bảo quản. Với công nghệ tiệt trùng, sữa được xử lý ở nhiệt độ khoảng 140 độ C trong 4 giây. Việc xử lý ở nhiệt độ cao và trong thời gian rất ngắn như vậy giúp diệt hết các vi khuẩn mà không ảnh hưởng đến chất lượng của sữa. Ngoài ra, sữa được chế biến và đóng gói trên dây chuyền khép kín trong điều kiện vô trùng và được bảo vệ trong bao bì nhiều lớp để tránh các tác nhân gây hại của môi trường bên ngoài. Do đó, sữa vẫn có thể được sử dụng tốt đến 6 - 9 tháng mà không cần đến chất bảo quản.

Các sản phẩm sữa nước đa dạng với bao bì tiện dụng và an toàn, phù hợp với cuộc sống hiện đại.

Ở công nghệ thanh trùng, sữa được xử lý ở nhiệt độ khoảng 90 độ C trong 30 giây rồi được làm lạnh đột ngột ở 4 độ C. Một số nhà sản xuất lớn còn sử dụng thêm công nghệ ly tâm tách khuẩn và cũng không sử dụng chất bảo quản. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng, sữa thanh trùng phải được bảo quản trong điều kiện nghiêm ngặt ở 4-6 độ C và hạn sử dụng trong vòng 10 -15 ngày.

Khoảng nửa thế kỷ trở về trước, để được uống sữa bò thường xuyên, nếu không muốn mua với giá cao, người dân chỉ còn cách chuyển nhà gần trang trại nuôi bò. Còn hiện nay, sữa được bảo quản trong bao bì an toàn, tiện dụng và hiện đại, với đủ loại dung tích, giúp người tiêu dùng dễ dàng mang theo mỗi ngày và uống sữa ở bất kỳ đâu.

Thị trường hiện có nhiều loại sữa nước phù hợp với trẻ em. Ảnh minh họa.

Không chỉ đảm bảo được hương vị và các dưỡng chất vốn có trong sữa bò tươi, với công nghệ chế biến hiện đại, các nhà sản xuất lớn còn chủ động trong việc bổ sung thêm các vi chất, khoáng chất cần thiết. Mỗi nhà sản xuất với năng lực và công thức chế biến riêng sẽ có cách thức tối ưu hóa dưỡng chất của riêng mình, phù hợp với các nhu cầu dinh dưỡng đa dạng của nhiều đối tượng sử dụng khác nhau.

Với trẻ nhỏ, các hãng sữa cũng có các loại sữa tiệt trùng bổ sung vi chất, phù hợp với phát triển thể chất và khả năng hấp thụ của trẻ. Sữa tiệt trùng Vinamilk bổ sung vi chất ADM+ với công thức phù hợp cho trẻ từ 2 tuổi đến 9 tuổi là một ví dụ. Công nghệ chế biến hiện đại với ngành sữa nước là một trong những minh chứng rõ cho việc áp dụng thành công công nghệ phục vụ nhu cầu của con người, bảo vệ sức khỏe.

Ngày 10/9, Vinamilk khánh thành nhà máy sản xuất sữa nước hiện đại bậc nhất thế giới tại Bình Dương với tổng vốn đầu tư 2.400 tỷ đồng và có công suất hơn 400 triệu lít sữa mỗi năm trong giai đoạn một (bằng tổng công suất 9 nhà máy sản xuất sữa nước hiện tại của Vinamilk). Công suất này sẽ tăng lên 800 triệu lít sữa mỗi năm trong giai đoạn 2. Với công nghệ tích hợp mà TetraPak (Thuỵ Điển) từng xây dựng, toàn bộ quy trình trong nhà máy được tự động hoá 100% và khép kín hoàn toàn từ khâu nhập nguyên liệu đến kho thành phẩm. Nhà máy ra đời sẽ mang đến những sản phẩm chất lượng dinh dưỡng cao và an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng trong nước cũng như nhiều quốc gia trên thế giới, giúp Vinamilk tăng tốc trở thành một trong 50 doanh nghiệp sữa lớn nhất thế giới với doanh số 3 tỷ USD vào năm 2017.

Ngọc Bích