Tác dụng của nghệ trong điều trị bệnh

Người Ấn Độ dùng củ nghệ như một thảo dược trong thuốc Ayurvedic, có thể chữa nhiều bệnh từ viêm khớp đến bất lực và hiếm muộn. Theo giáo sư Đỗ Tất Lợi - tác giả của “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam”, thành phần chính của củ nghệ vàng là chất màu curcumin và hai dẫn chất của nó là demethoxycurcumin, bisdeme thoxycurcumin. Cả ba chất này đều có tác dụng sinh học nhưng curcumin có tác dụng mạnh nhất. Hàm lượng tinh chất curcumin trong nghệ chiếm khoảng 0,3%.

Hơn 1.000 nghiên cứu khoa học chứng minh hiệu quả chữa bệnh của tinh chất curcumin trên nhiều bệnh khác nhau. Các nghiên cứu chỉ ra tinh chất này giúp điều chỉnh nhiều mục tiêu phân tử bao gồm: điều hòa một vài cytokine và yếu tố tăng trưởng nguyên bào sợi 2 (biểu hiện gen), các receptor yếu tố tăng trưởng bao gồm điều biến các thụ thể androgen (protein kinase), yếu tố phiên mã, enzyme tiền viêm nhiễm (bao gồm cả việc chặn COX -2, 5-LOX và iNOS và các quy định của NF-κB), điều chỉnh sự biểu hiện gen liên quan đến chu kỳ tế bào, ngăn chặn các phân tử bám dính…

Tinh chất curcumin là chất có hoạt tính chống viêm cao, giúp tiêu diệt các gốc tự do xấu nhất như các gốc tự do thuộc nhóm superoxide. Nó cũng có tác dụng ức chế sự tạo khí, làm tăng lượng chất nhầy trong dịch vị, bảo vệ niêm mạc dạ dày, tá tràng; chống tổn thương, loét gây ra bởi loét môn vị, stress, nhịn đói, và tác dụng phụ của một số thuốc. Do đó, curcumin đem đến một số tác dụng: làm giảm viêm nhiễm và phù nề, nhanh lành vết thương, điều trị nhiều loại bệnh ung thư, có tiềm năng trong việc làm giảm các bệnh tim mạch...

Hầu hết các nghiên cứu đều chỉ ra tinh chất này hiệu quả đối với cả sự viêm nhiễm mạn tính và cấp tính. Một nhược điểm duy nhất là tinh chất curcumin hấp thu qua đường tiêu hóa kém, chỉ có khoảng 7 - 10% được hấp thu vào máu sau khi uống. Vì vậy để đạt được hiệu quả phòng bệnh cần phải uống tới 4 gram tinh chất curcumin mỗi ngày, tùy thuộc vào từng loại bệnh. Chi phí để uống liều tinh chất curcumin mỗi ngày cho phòng bệnh rất cao.

Biocurmin có thành phần tinh chất curcumin (đạt trên 90%) kết hợp với tinh chất piperine giúp tăng hấp thu lên tới 20 lần. Điều này có nghĩa là thay vì uống 4 gram tinh chất curcumin mỗi ngày bạn chỉ cần uống 2 - 4 viên Biocurmin là đạt được hiệu quả phòng bệnh.

Theo nghiên cứu của khoa Dược trường ĐH Y khoa St. John's, Bangalore, Ấn Độ, tinh chất curcumin hấp thu qua đường ruột kém và thải trừ nhanh ra ngoài nên khả năng chữa bệnh kém nếu dùng đơn độc. Kết hợp với tinh chất hạt tiêu piperine sẽ làm tăng sự hấp thu của curcumin lên 20 lần.

Hiệu quả của Piperine đối với nồng độ curcumin trên huyết thanh.

(Nguồn: Dược phẩm Châu Á)

