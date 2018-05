Tác dụng phụ đáng sợ của thuốc an thần kẻ xả súng Las Vegas dùng

Bệnh viện Las Vegas hỗn loạn sau vụ xả súng thảm khốc

Một báo cáo cho thấy Stephen Paddock, kẻ gây ra vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ hiện đại ở Las Vegas hôm 1/10, đã dùng thuốc chống lo âu một thời gian dài. Cụ thể, theo Las Vegas Review, Paddock được kê 50 viên diazepam 10 miligram với hướng dẫn uống một viên mỗi ngày từ tháng 6/2017. Ngay sau khi thông tin xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, nhiều ý kiến lo sợ diazepam chính là nguyên nhân khiến Paddock tiến hành vụ xả súng song các chuyên gia y tế lại có nhận định khác.

Chân dung Stepen Paddock. Ảnh: AP.

Ra đời ở New Jersey (Mỹ) vào những năm 1960, diazepam có tên thị trường Valium là thuốc an thần thuộc nhóm benzodiazepine. Nó dùng để điều trị một loạt vấn đề bao gồm các rối loạn lo âu, co thắt cơ và co giật liên quan đến hội chứng cai.

Nếu sử dụng đúng cách, diazepam tác động đến chất truyền thần kinh GABA giúp giảm stress và lo âu. GABA cũng góp phần kiểm soát hoạt động cơ, thị lực cùng các chức năng vỏ não khác.

Ông Scott Dehorty, giám đốc điều hành trung tâm cai nghiện Maryland House Detox mô tả diazepam "là loại thuốc gây nghiện, kéo theo những phản ứng khó lường". Hướng dẫn chính thức khuyến cáo bệnh nhân chỉ uống diazepam liên tục bốn tuần rồi ngừng nhưng điều này hiếm khi được tuân thủ, gây ra tình trạng phụ thuộc thuốc.

Sử dụng diazepam trong thời gian dài có thể khiến bệnh nhân phải chịu đựng những triệu chứng mà họ vốn mong thoát khỏi. Tác dụng phụ của diazepam bao gồm lú lẫn, buồn ngủ hoặc mất ngủ, yếu ớt, nhức đầu. Đôi lúc, khả năng tình dục bị ảnh hưởng. Trong một số trường hợp hiếm gặp, diazepam kích thích hình thành ý định tự sát, tấn công bạo lực, làm mất sự đồng cảm.

"Gây gổ, hiếu chiến là tác dụng phụ hiếm gặp nhưng vẫn có khả năng xảy ra", bác sĩ Daniel Amen, nhà tâm thần học tại phòng khám Amen Clinics (Mỹ) nói.

Đặc biệt, tự ý dừng diazepam mà không tham khảo ý kiến bác sĩ vô cùng nguy hiểm. Đột ngột ngừng thuốc có thể dẫn tới tử vong", ông Dehorty cảnh báo. Giải thích kỹ hơn, bác sĩ Amen cho biết diazepam thay đổi bộ não con người nên dần dà, não không thể hoạt động bình thường nếu thiếu.

Tuy vậy, các bác sĩ tin rằng tội ác của Paddock không xuất phát từ diazepam. "Đó không phải do bộ não", bác sĩ Amen nhấn mạnh. "Nhiều người mang bộ não bị tổn thương song không bao giờ làm điều xấu". Vị chuyên gia cho rằng muốn rõ động cơ hung thủ cần tìm hiểu thêm những yếu tố khác về mặt sinh học, tâm lý học và xã hội.

Hiện tờ Las Vegas Review đã xác định Steven Winkler là bác sĩ kê thuốc cho Paddock nhưng ông này từ chối bình luận.

Ngày 1/10, một vụ xả súng xảy ra giữa lúc ca sĩ Jason Aldean biểu diễn tại lễ hội âm nhạc ở Las Vegas, Nevada (Mỹ). Ít nhất 59 người chết, 500 người bị thương, biến đây thành vụ việc chết chóc nhất lịch sử Mỹ hiện đại.

Minh Nguyên