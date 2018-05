Tăng cường sức mạnh sinh lực với nhung hươu

Nhung hươu New Zealand được đánh giá cao trên thế giới do hươu ở đây được nuôi dưỡng và chăm sóc trong những điều kiện sống gần giống với tự nhiên. Đây cũng là một trong những quốc gia có đàn hươu lớn nhất thế giới với hơn 1,7 triệu con. Hơn 80% thịt hươu New Zealand được xuất sang châu Âu, 90% các sản phẩm khác xuất sang châu Á.

Đầu những năm 2000, Hiệp hội Gây nuôi New Zealand đã đầu tư hàng triệu USD để tiến hành những nghiên cứu về công dụng của nhung hươu thông qua tổ chức AG Research Invermay và Trung tâm Phát triển Con người thuộc Đại học Otago, New Zealand.

Hai cơ sở này đã tiến hành nghiên cứu theo phương thức khoa học truyền thống: In Vitro (nghiên cứu tế bào tự nhiên) và In Vivo (thí nghiệm trên động vật trong các phòng thí nghiệm). Nghiên cứu cho thấy nhung hươu có giá trị Y học cao do chứa pantocrinu, calcium, magnesium, phosphore, carbonat, chất keo (collagens) và hocmon oestrogen, testosteron, 52,5% protid, 2,5% lipid. Ngoài ra, nhung hươu còn có tới 25 loại acid amin cùng 26 loại nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể người như sắt, magiê hay coban. Nhung hươu cũng chứa prostaglandins, chất điều hòa chức năng tế bào quan trọng, giúp cơ thể chống lại viêm nhiễm, tăng cường hệ miễn dịch.

Với những thành phần trên, nhung hươu giúp bạn cải thiện sự phục hồi cơ bắp; chống lão hóa cho người cao tuổi; cung cấp chất tự nhiên để bổ sung cho việc điều trị viêm khớp; tăng cường khả năng tái tạo máu và chữa lành vết thương; tăng cường hệ miễn dịch.

