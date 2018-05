Tảo Spirulina - thực phẩm giàu dinh dưỡng

Spirulina còn được gọi là tảo xoắn, là một loại sinh vật có kích thước rất nhỏ (khoảng 25µm), nhìn rõ được dưới kính hiển vi. Hiện nay, tảo sinh sống chủ yếu tại các vùng nước khoáng kiềm và tạo nên màu xanh lam đặc trưng cho vùng nước.

Chúng có đến 56-77% lượng đạm tính theo trọng lượng khô, chứa trên 18 loại acid amin, dễ hấp thụ và cần thiết cho việc hỗ trợ sức đề kháng và phục hồi sức khỏe. So sánh với lượng đạm của thịt bò và đậu nành, lượng đạm trong Spirulina nhiều gấp 3 lần thịt bò và 2 lần so với đậu nành. Hơn nữa, đạm trong loại tảo này là đạm thực vật, giúp cân bằng lượng đạm động vật trong bữa ăn hàng ngày, tránh nguy cơ mắc bệnh goute, giảm mỡ máu, cao huyết áp, nhồi máu cơ tim, ung thư do tiêu thụ quá nhiều dầu, mỡ động vật gây nên.

Theo số liệu của bác sĩ người Pháp Jean-Louis Vidalo 2012, 3 thìa canh bột Spirulina có giá trị tương đương với protein của 500g thịt bò bít tết, canxi của 3 cốc sữa, sắt trong 3 bát rau chân vịt, Beta-caroten trong 18 củ cà rốt, vitamin B12 có trong 500g thịt bò bít tết, Kali của 3 chén gạo, acid gamma linoleic trong sữa mẹ hoặc trong 3 viên nang dầu hoa anh thảo.

Bên cạnh lượng đạm cao, các vitamin và khoáng chất như calci, sắt, Kali, Beta-caroten cũng cao hơn nhiều lần các thực phẩm thông thường khác.

Đến năm 1963, Tổ chức Lương nông quốc tế (FAO) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã công nhận tảo Spirulina là nguồn dinh dưỡng và dược liệu giúp chống suy dinh dưỡng và lão hóa.

Hiện nay, tảo Spirulina tại Việt Nam đang được nuôi trồng ở một số nơi như: Vĩnh Hảo (Bình Thuận), Suối Nghệ (Đồng Nai), Đắk Min (Đắk Lắk), Quỳnh Lưu (Nghệ An), Hòa Lạc (Hà Nội). Trong đó, tảo Spirulina được nuôi trồng tại Vĩnh Hảo, tỉnh Bình Thuận, có chất lượng dinh dưỡng cao và đạt sản lượng lớn tại Việt Nam, với gần 17 tấn bột tảo thành phẩm năm 2013. Nhờ vào nguồn nước với hàm lượng kiềm không lẫn tạp chất và giàu khoáng, cùng với điều kiện nắng nóng quanh năm tại Bình Thuận nên tảo Spirulina tại đây luôn đạt được hàm lượng dưỡng chất cao. Do được nuôi trồng bằng nguồn nước khoáng Vĩnh Hảo, nên tảo Spirulina nơi đây thường được gọi là tảo khoáng.

Các chỉ tiêu dưỡng chất trong tảo khoáng Spirulina Vĩnh Hảo tương đương tảo tại Mỹ.

Đánh giá về giá trị các thành phần acid amin trong đạm của Spirulina, giáo sư tiến sĩ Khoa học Dương Đức Tiến cho biết: "Tảo khoáng Spirulia tại Vĩnh Hảo, Bình Thuận chứa trên 18 loại acid amin, đặc biệt có 8 loại axid amin không thấy có ở các loài động vật sinh học khác. Tất cả nhóm acid amin này có chất lượng tốt, đầy đủ về mặt sinh học, dễ hấp thụ và cần thiết cho việc hỗ trợ sức đề kháng và phục hồi sức khỏe. Ở Spirulina có 8 loại axit amin không thấy có ở các loài động vật sinh học khác, đó là một điểm đặc biệt. Những protein có nguồn gốc thực vật và vi sinh vật thường được coi như là cao giá về mặt dinh dưỡng.”

Cũng theo giáo sư Tiến, “ngoài đạm, tảo khoáng có nhiều loại vitamin như Beta-caroten, B2, B3, B7, B8, B9, B12. Những sắc tố trong tảo khoáng thuộc về nhóm carotenoids như beta-carotene, cần thiết cho trẻ em, chlorophyll và phycoxianin. Phycoxianin có tác dụng tốt đến các mô thần kính và để chống hiện tượng Alzheimer và Parkinson.”

(Nguồn: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang)