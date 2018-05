Tảo xoắn Spirulina Chrom giúp kiểm soát đường huyết

Ngoài ra, do có nguồn gốc từ tảo xoắn thiên nhiên nên sản phẩm còn cung cấp thêm nhiều vi chất dinh dưỡng, vitamin, hoạt chất chống gốc tự do. Điều này giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng, hạn chế các biến chứng do độ đường huyết cao ở người bệnh đái tháo đường, không có phản ứng phụ.

Sự chuyển hoá đường có hai yếu tố quan trọng là Insulin và Insulin Receptor. Trong đó, Insulin có tác dụng giúp vận chuyển đường vào trong tế bào còn Insulin Receptor là cơ quan nhận biết Insulin của bản thân tế bào. Nếu cơ quan Insulin Receptor không nhận biết có Insulin trong máu tức là tế bào nhờn hay kháng với Insulin. Do đó, nó không phát tín hiệu cho phép glucose từ máu vào tế bào, gây ra bệnh đái tháo đường kháng Insulin.

Việc thiếu Insulin (gây tiểu đường) hoặc Insulin Recepter của tế bào bị hỏng, không hoạt động (gây kháng Insulin, tiểu đường) đều khiến đường không vào được trong tế bào, dẫn đến đường huyết tăng cao (bệnh tiểu đường). Tế bào mô cơ của người khỏe mạnh có khoảng 200.000 Insulin Receptor. Tuy nhiên, người bị bệnh tiểu đường chỉ còn lại khoảng 5.000. Chrom GTF có tác dụng phục hồi, ngăn chặn các tác nhân gây hỏng hóc Insulin Receptor, làm nó nhạy cảm hơn với Insulin. Do đó, nếu cả hai nhân tố cho sự chuyển hóa đường trên đều có đủ và hoạt động tốt thì bệnh tiểu đường sẽ được chữa trị.

Tảo xoắn Spirulina Chrom có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Sản phẩm không phải là thuốc, không thể thay thế thuốc chữa bệnh.

Thế giới có nhiều nghiên cứu về vai trò của Chrom trong việc chuyển hóa đường. Trong đó, tác giả Dr. Peter J Havel – chuyên gia về nội tiết tại khoa dinh dưỡng, đại học California, Mỹ có 70 công trình nghiên cứu và đưa ra kết luận: chế phẩm bổ sung Chrom hiệu quả tốt trong việc kiểm soát đường huyết đặc biệt là kiểm soát chỉ số HbA1C đối với bệnh nhân tiểu đường và tiểu đường thai kỳ. "Tại Việt Nam, Spirulina Chrom (tảo xoắn giàu Chrom GTF) là một chế phẩm mới giàu Chrom GTF được nhập khẩu giúp giảm chỉ số HbA1C, huyết áp và mỡ máu", bác sĩ Lâm Đình Phúc, Nguyên chủ nhiệm khoa đái tháo đường, bệnh viện Nội tiết TW, Chủ nhiệm câu lạc bộ những người mắc bệnh đái tháo đường Hà Nội cho biết.

