Thảo dược và dưỡng chất cho vùng kín của chị em

Để vùng kín tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa sự kích ứng của môi trường và vi khuẩn, chị em cần lưu ý mỗi khi sử dụng hóa chất, nên chăm sóc bộ phận này hằng ngày bằng các loại tinh dầu, thảo dược, dưỡng chất…

Đề phòng hoá chất

Với nữ giới ở tuổi dậy thì và trưởng thành, pH lý tưởng của môi trường âm đạo nằm trong khoảng 3,8-4,5 tạo bởi acid lactic. Cùng với biểu mô âm đạo và vi khuẩn có lợi, độ pH này hình thành một hàng rào phòng vệ tự nhiên. Bình thường ở âm đạo luôn có hệ vi khuẩn có lợi và có hại tồn tại cân bằng giúp âm đạo khỏe mạnh, không viêm nhiễm, trong đó có vi khuẩn Lactobacilli.

Sự cân bằng pH ở âm đạo có thể bị thay đổi bởi nhiều nguyên nhân: vệ sinh không đúng cách, sử dụng kháng sinh, quan hệ với nhiều bạn tình, mang thai, rối loạn chu kỳ kinh nguyệt... Tất cả tạo điều kiện thuận lợi để các chủng vi khuẩn gây hại phát triển.

Bảo vệ sức khỏe "vùng nhạy cảm" là vấn đề quan trọng đối với phụ nữ. Ảnh minh họa.

Dùng dung dịch vệ sinh vùng kín đúng cách là một trong những phương pháp giúp cân bằng độ pH rất hiệu quả. Song, nếu bạn có làn da nhạy cảm, những dung dịch vệ sinh vùng kín chứa chất kháng khuẩn vô cơ như đồng sunfat, a-xít boric hay i-ốt... có thể khiến da bị kích ứng, gây ngứa ngáy, khó chịu, khô rát. Để tránh điều đó, bạn có thể lựa chọn những dưỡng chất từ thảo dược.

Bảo vệ vùng kín bằng thảo dược

Nhiều loại thảo dược hữu ích trong việc chăm sóc "vùng tam giác" của chị em.

Dưới đây là một số thảo dược có lợi cho vùng kín của chị em:

- Tràm trà (Melaleuca alternifolia leaf): Cây tràm trà là loại cây tinh dầu, có tác dụng diệt khuẩn mạnh, chống khuẩn, nấm và khử trùng. Dầu tràm trà chứa những thành phần có khả năng chữa trị các bệnh gây ra bởi vi khuẩn, nấm và vi-rút. Loại dầu tự nhiên này còn có thể "đối phó" với một số bệnh mà ngay cả kháng sinh cũng đành "bó tay". Nhờ đó, dầu tràm trà đã được tinh chế để điều trị các bệnh về da do vi khuẩn hay nấm.

- Cỏ xạ hương (Thymus vulgaris): Lá cỏ xạ hương có mùi thơm dễ chịu. Từ xa xưa, con người đã biết khai thác công dụng kháng khuẩn của cỏ xạ hương. Những thành phần có trong cỏ xạ hương giúp đẩy lùi sự phát triển và tấn công của các loại vi khuẩn. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh cỏ xạ hương chứa hàm lượng lớn các vitamin A, C và Folate, những chất dinh dưỡng chống lão hóa mạnh. Với đặc tính kháng khuẩn, sát trùng cao nên cỏ xạ hương là một lựa chọn tốt trong điều trị các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn. Cỏ xạ hương nhanh chóng làm mát những vùng da bị tổn thương, không gây kích ứng da.

- Bạc hà: Đây được xem là thảo dược xưa nhất thế giới, với những bằng chứng khảo cổ cho thấy nó đã được sử dụng làm thuốc khoảng 10.000 năm trước Bạc hà sát trùng mạnh, giúp trị ngứa rất hiệu quả.

Giữ phần phụ không bị khô và có độ pH cân bằng

Vùng kín khô cũng là vấn đề thường gặp, gây ngứa ngáy. Nguyên nhân có thể do: lượng estrogen giảm thấp, một số bệnh lý, sử dụng một số thuốc, sau khi sinh nở, do stress… Bạn có thể sử dụng chất bôi trơn, chất giữ ẩm hoặc bổ sung estrogen. Biện pháp sử dụng chất giữ ẩm khá đơn giản và an toàn, hầu như không có tác dụng phụ. Loại gel tự nhiên tốt nhất để giữ ẩm cho cô bé là lô hội. Chiết xuất lô hội giàu nước và nhờn, giúp giữ ẩm và dưỡng ẩm cho da, chữa tình trạng khô, còn giúp làm dịu mụn rộp sinh dục herpes và xoá vết loét nhanh chóng tại vùng kín.

Các chất tự nhiên nên dùng là vitamin E loại bôi dùng một - hai lần mỗi tuần. Vitamin B3 (nicotinamid) trong cơ thể vitamin B3 chuyển hóa thành coenzym xúc tác các phản ứng chuyển hóa và làm mới tế bào. Do đó nó giúp giữ ẩm, chống oxy hóa, ngăn chặn quá trình lão hóa. Các nghiên cứu gần đây được đăng trên Science Daily cho thấy vitamin B3 rất hữu ích trong việc điều trị và ngăn ngừa nhiễm candida trong âm đạo nhờ vào khả năng ức chế enzyme Hst3, một loại enzyme giúp cho candida phát triển. Vitamin B3 còn có tác dụng dưỡng da, duy trì độ ẩm và chống lão hóa.

Kết hợp với vitamin B3 nên Evamore giúp tăng cường dưỡng ẩm, làm dịu cảm giác khô rát âm đạo và diệt nấm. Ngoài ra, Evamore còn bổ sung vitamin E và lô hội (Aloe vera) nên không những có khả năng chống viêm nhiễm phụ khoa và giảm sưng đau vùng kín, mà còn dưỡng da niêm âm đạo. Sản phẩm giúp ngăn chặn vi khuẩn phát triển nhờ thảo dược như tinh dầu tràm trà, cỏ xạ hương. Evamore chứa acid lactic - một acid tự nhiên nên duy trì được môi trường pH âm đạo lý tưởng là 3,8-4,5, nên không gây những tác dụng phụ như kích ứng hay dị ứng.

