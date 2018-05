Thức uống tăng cường năng lượng và chống oxy hóa

Hàng ngày, thức ăn cung cấp năng lượng cho cơ thể dưới dạng gluxit, lipit, protein, axit amin, axit béo, vitamin và những chất cần thiết để duy trì và phát triển các hoạt động của tế bào và tổ chức. Bước quan trọng nhất của việc cân đối năng lượng cho cơ thể là xác định được mối tương quan hợp lý giữa các thành phần dinh dưỡng có hoạt tính sinh học chủ yếu là protein, lipit, gluxit, vitamin và các chất khoáng tùy theo độ tuổi, giới tính, tính chất công việc và cách sống.

Các tế bào cơ thể sử dụng oxy để tạo ra năng lượng và duy trì sự sống.

Ở thời kỳ đầu của nghiên cứu khoa học dinh dưỡng, các tác giả kinh điển như Voi, Saternikov cho rằng, tương quan hợp lý giữa P:L:G trong khẩu phần nên là 1:1:5 (nghĩa là 1g protein nên có 1g lipit và 5g gluxit). Những nghiên cứu sau này cho thấy công thức trên chỉ thích hợp cho người lao động thể lực hoặc có nếp sống hoạt động. Hiện nay, tính cân đối giữa protein, lipit, gluxit và các thành phần dinh dưỡng khác trong khẩu phần không theo đơn vị trọng lượng (gam) mà theo đơn vị năng lượng. Công thức 1:1:4 ngày nay cho thấy, năng lượng do protein nên chiếm khoảng 14%, lipit 30%, và gluxit 56%. Những ý kiến về tính cân đối giữa P:L:G trong khẩu phần đã được nhất trí nhằm cân bằng năng lượng, dinh dưỡng và cung cấp chất chống oxy hóa cho cơ thể.

Theo đó, chất chống oxy hóa là chất dinh dưỡng có tác dụng giảm tác hại của các gốc tự do trên các tế bào cơ thể. Các tế bào cơ thể sử dụng oxy để tạo ra năng lượng và duy trì sự sống, đồng thời sinh ra các gốc tự do như một hiệu ứng phụ. Chất chống oxy hóa sẽ loại bỏ các gốc tự do để ngăn ngừa bệnh tật trong cơ thể và giúp tăng tuổi thọ cho con người. Các chuyên gia khoa học khuyên rằng cơ thể cần được bổ sung thường xuyên các chất dinh dưỡng gồm: vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, beta-carotene, selen, hợp chất lycopene... có trong thức ăn và rau củ quả của khẩu phần ăn mỗi bữa nhằm sản sinh ra chất chống oxy hóa.

