Thuốc Fortec điều trị bệnh viêm gan

Theo thống kê mới nhất hội gan mật, hiện nay Việt Nam có khoảng 20 triệu người nhiễm virut viêm gan; khoảng 12-16 triệu người nhiễm virut viêm gan B; 4,5 triệu người nhiễm virut viêm gan C. Viêm gan virut đang tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm khó lường và gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, tính mạng cũng như đời sống kinh tế, xã hội.

Các nghiên cứu khoa học cho thấy virut viêm gan có thể gây bệnh cho mọi lứa tuổi, không phân biệt giới tính, khả năng lây lan cũng không có giới hạn, trong đó nguy hiểm nhất là virut viêm gan B và C. Hai loại vi rút này thường có trong máu người bệnh, trong dịch tiết âm đạo của người phụ nữa, trong tinh dịch của người đàn ông. Vi rút viêm gan B, C lây chủ yếu qua đường tiêm chích, truyền máu, giao hợp, từ mẹ sang con lúc sinh nở. Ngoài ra chúng còn lây lan qua chỗ da bị rách, trầy xước. Thống kê bước đầu, các bệnh viện đã tiến hành xét nghiệm cho 547.320 trường hợp thì phát hiện có 76.149 người bị nhiễm vi-rút viêm gan B và vi rút viêm gan C.

Viêm gan thường diễn biến âm thầm và lâu dài, ít có triệu chứng điểm hình nên người bệnh thường khó phát hiện. Một số biểu hiện thường gặp như mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, đau hạ sườn phải vàng da, vàng mắt... và sốt nhẹ. Khi bệnh nhân phát hiện ra bệnh và thấy được những triệu chứng của bệnh thì thường ở giai đoạn nặng, điều trị khó và chi phí cao. Mỗi người bệnh viêm gan virut B phải có chi phí điều trị 2,5 triệu đồng đến 3,5 triệu đồng mỗi tháng; còn điều trị vi rút viêm gan C mỗi người mất từ 60 triệu đồng đến 200 triệu đồng một năm (tùy theo bệnh nhẹ hay nặng).

Hiện nay, khoảng 5-10 % những người bị nhiễm vi rút viêm gan B, khoảng 20 % những người nhiễm vi rút viêm gan C có nguy cơ biến chứng sang xơ gan, tức là các mô gan dần bị thay thế các sợi sơ trong vòng 10- 20 năm, sau thời gian bị nhiễm. Khi đã bị xơ gan, người bệnh có nguy cơ bị ung thư gan rất cao (trên 80%). Số nguời chết hàng năm lên đến 10 nghìn người do xơ gan biến chứng hoặc ung thư. Bệnh sẽ tiến triển nhanh hơn nếu cộng thêm các yếu tố bất lợi như uống rượu bia, dùng các loại thuốc độc cho gan, hệ thống miễn dịch suy giảm…

Hiện nay, để giảm tỷ lệ lây nhiễm vi rút viêm gan B, C trong cộng đồng, mỗi người dân cần phải có thêm thông tin để nhận thức rõ sự nguy hiểm của căn bệnh này, để có những phương pháp phòng tránh hiệu quả. Với những trường hợp bị mới phát hiện, người bệnh cần có sự tư vấn chỉ dẫn của bác sĩ để ngăn ngừa tiến triển của bệnh. Những trường hợp bệnh nhân đang điều trị, cần tuân thủ theo đúng phác đồ để tránh nguy cơ tái phát.

Nghiên cứu tác dụng của thuốc Fortec trong điều trị bệnh viêm gan của nhóm bác sĩ tại Đại học Y khoa Hà Nội và khoa Tiêu hoá Bệnh viện Bạch mai đăng trên tạp chí Y học thực hành (Bộ Y tế) số 9 (782/2011):

Nhóm nghiên cứu thực hiện trên 30 bệnh nhân bao gồm 21 nam và 9 nữ, tỷ lệ nam - nữ là 2,3/1. Tuổi trung bình của bệnh nhân là 43,03 và 14,94 (22-70 tuổi), tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Kết quả sau 4 tuần điều trị bằng Fortec ở bệnh nhân viêm gan cho thấy sản phẩm có tác dụng làm giảm các triệu chứng cơ năng như mệt mỏi, chán ăn, đầy chướng bụng, mất ngủ và đau vùng gan. Đồng thời thuốc có tác dụng làm giảm mạnh men gan ALT và AST trong máu, các chỉ số về sinh hoá máu được cải thiện.

