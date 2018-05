Top Under - Giải pháp trẻ hóa tầng sinh môn

Vùng tam giác được coi là điểm nhạy cảm quan trọng trong đời sống lứa đôi, giúp giữ lửa cho tình yêu và hạnh phúc gia đình. Những câu chuyện thầm kín như âm đạo thâm xỉn, gioãng rộng, môi nhỏ sa trễ, phì đại và không còn được cảm xúc được chị em quan tâm, chia sẻ và muốn tìm giải pháp phù hợp.

Khi sinh nở, ống âm đạo phình to ra gấp 2 đến 3 lần tạo thành “ống xối” cho thai nhi ra. Âm đạo gioãng rộng, các sợi cơ vòng bị đứt, rách khi rặn đẻ làm giảm khả năng đàn hồi. Cơ vòng ống âm đạo không co bóp một cách bình thường khiến người phụ nữ không còn khả năng tự điều khiển các cơn co thắt âm đạo theo ý muốn. Cùng với đó, hiện tượng sa tử cung hay những sai sót trong việc khâu vá tầng sinh môn khiến ống âm đạo nở rộng khiến người phụ nữ mất dần cảm giác khi gần chồng. Đối với người chồng thì sự việc còn tệ hơn, cảm giác lạc lối vì không còn được ống âm đạo ôm siết.

Thảo dược Top Under, thu gọn và làm đẹp tầng sinh môn.

Trẻ hóa tầng sinh môn, một dịch vụ đã có từ lâu và được biết đến với những cái tên và cách thực hiện khác nhau. Theo tin của Weird ALO, cách đây 600 năm, người Hàn Quốc đã sử dụng các loại thảo mộc mà chủ yếu là trà xanh và cây ngải xông hơi cho vùng âm đạo để giảm stress, chống nhiễm trùng và đặc biệt hiệu quả với tình trạng sa trễ và bệnh trĩ.

Những kinh nghiệm dân gian này đã được các nhà khoa học phương Tây quan tâm và nghiên cứu khả năng tái tạo và trẻ hóa vùng kín của thảo dược. Theo thời gian, phương pháp xông hơi bằng thảo mộc gặp phải hạn chế vì cách thức thực hiện phức tạp.

Đến nay, việc nghiên cứu và sản xuất thành công thảo dược Top Under giúp cho việc trẻ hóa tầng sinh môn trở nên đơn giản và chị em có thể tự thực hiện tại nhà.

Thảo dược Top Under được chiết xuất từ tự nhiên theo một quy trình công nghệ khép kín và hiện đại. Tinh chất thảo dược tự nhiên sẽ giúp tình trạng viêm hay ra huyết hôi được loại bỏ, mang lại sức sống mới và vùng kín luôn khỏe mạnh.

Sản phẩm có xuất xứ từ Australia với công dụng: Làm sạch, đẹp cửa mình đã bị giãn nỡ theo thời gian hoặc do sinh sản; sa tử cung, thu kéo tử cung bị sa xuống trở lại vị trí cũ; làm sạch huyết trắng và các mùi hôi; làm tươi những chỗ thâm đen nơi vùng kín.

Bạn sẽ thấy sự chuyển động co thắt của tử cung và âm đạo hoặc dễ chịu nơi phần trĩ hậu môn. Hiệu quả qua đêm, bạn có thể dùng lâu dài mà không độc hại. Sản phẩm đã được phân chất và kiểm nghiệm về vệ sinh và an toàn.

Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi Công ty Dược Châu Á (Hà Nội). ĐT: (04) 37227555/37227554. Công ty cần tìm các đại lý cấp một và nhận chuyển giao miễn phí quy trình chăm sóc, làm đẹp vùng kín.

(Nguồn: Công ty Dược Châu Á)

HN001074