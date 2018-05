Tottri hỗ trợ điều trị bệnh trĩ

Trĩ là căn bệnh khá phổ biến trong xã hội hiện đại, nhưng vì nhiều lý do (ngại, xấu hổ, nghĩ rằng nó không nguy hiểm...) mà nhiều người trì hoãn việc đi khám hoặc tự điều trị không đúng cách khiến bệnh trầm trọng thêm. Sản phẩm Tottri của Công ty Traphaco được phát triển từ bài thuốc gia truyền của gia đình Phó giáo sư tiến sĩ Mai Tất Tố, Nguyên giảng viên trường Đại học Dược Hà Nội, đã giúp nhiều người mắc bệnh trĩ trút bỏ được gánh nặng cả về thực thể và tâm lý khi từ biệt được căn bệnh này.

Phó giáo sư tiến sĩ Mai Tất Tố.

Chia sẻ về việc chuyển giao bài thuốc chữa trĩ gia truyền cho Công ty cổ phần Traphaco, Phó giáo sư tiến sĩ Mai Tất Tố cho biết: “Đây là bài thuốc có hiệu quả cao cần được lưu lại để điều trị rộng rãi cho nhiều người bệnh. Traphaco có trang thiết bị và cơ sở sản xuất đông dược vào loại lớn và hiện đại của nước ta, đạt tiêu chuẩn GMP WHO, sẽ là điều kiện phát huy được hiệu quả của bài thuốc”.

Tottri giúp hỗ trợ điều trị bệnh trĩ.

Bệnh trĩ tuy biểu hiện ở trực tràng - hậu môn nhưng theo y học cổ truyền, nguyên nhân gây bệnh là do sự kết hợp giữa hai yếu tố: yếu tố bên ngoài (ngoại tà) và yếu tố bên trong (nội nhân) gây ra. Ngoại tà khi xâm nhập vào cơ thể gây tổn thương tràng vị, huyết mạch không được lưu thông, kinh lạc bị ứ trệ, thấp nhiệt bị ứ lại ở trực tràng gây nên bệnh. Mặt khác, các yếu tố bên trong cơ thể do rối loạn chức năng tạng, phủ, mất cân bằng âm dương, khí huyết hư nhược, huyết dịch không thông suốt làm tĩnh mạch trực tràng giãn to tạo thành trĩ.

Tottri vừa có tác dụng điều trị nguyên nhân (trong bài thuốc có nhiều vị thuốc có tác dụng kiện tỳ, vị như bạch truật, đảng sâm, hoàng kỳ, cam thảo, trần bì), vừa có tác dụng điều trị triệu chứng (Đương quy có tác dụng giảm đau, chống táo bón, chống viêm; thăng ma có tác dụng cầm máu và làm co búi trĩ; sài hồ có tác dụng giảm đau, làm co búi trĩ…)

Ông cũng cho biết:"Để chữa trị và dự phòng tái phát bệnh trĩ, ngoài việc dùng thuốc, người bệnh cần có chế độ ăn uống thích hợp: dùng thực phẩm có nhiều chất xơ như rau xanh (rau khoai lang, rau mùng tơi…); ăn hoa quả tươi (chuối, đu đủ..), hạn chế các chất kích thích như rượu, bia, cà phê; hạn chế dùng các chất cay nóng như ớt, hạt tiêu; uống nhiều nước (đảm bảo lượng nước uống tối thiểu 2 lít mỗi ngày), chống táo bón, sinh hoạt điều độ, tập thể dục đều đặn...

