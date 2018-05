Trà Saman giúp giảm say rượu

Ngoài ra, sản phẩm còn giúp giảm nguy cơ mất thăng bằng, giảm đau mỏi cơ, nhão cơ do rượu; giảm rối loạn hành vi, tác phong do rượu; giảm tác hại của rượu với chuyển hóa bình thường của gan, giảm nguy cơ suy gan, nhiễm mỡ gan do rượu. Trà giúp giảm tác hại của rượu trên da phụ nữ có sử dụng rượu như bảo vệ da, chống nhăn da, khô da, teo da…

Saman bao gồm folium mori (chiết xuất từ lá dâu non); Frynium parviflorum (chiết xuất từ lá dong). Sản phẩm dạng bào chế. Thành phẩm dưới dạng cốm trà tan, mỗi túi trà trọng lượng tịnh 5g. Mỗi lần, bạn nên dùng 1-2 túi, pha nước nguội, nước đường hoặc ngậm tan. Người dùng nên uống trước, trong, ngay sau khi uống rượu. Nếu ngày hôm sau còn mệt do uống quá nhiều rượu hay uống phải rượu chất lượng kém, bạn nên uống thêm 1-2 túi. Túi trà có vị ngọt không ảnh hưởng bệnh đái đường.

Ngoài ra, để hạn chế bị say khi phải uống nhiều rượu trong dịp Tết, bạn nên lựa chọn loại rượu có thương hiệu, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo an toàn thực phẩm. Thực tế, có nhiều người dù không uống nhiều nhưng vẫn bị ngộ độc do uống phải rượu lên men không đảm bảo hoặc rượu được pha từ các loại cồn công nghiệp có thành phần methanol, aldehyde. Ngoài ra, người uống cần chú ý không uống quá nhiều và không uống cấp tập. Trung bình, cơ thể cần khoảng một tiếng đồng hồ để “tiêu hủy” hết 30 ml chất uống có cồn. Vì thế, nếu bạn uống càng nhanh thì cơ thể bạn càng không có khả năng chống lại sự “tấn công” của rượu.

Bạn nên ăn lót dạ trước khi uống rượu, tuyệt đối không được để dạ dày trống, vì như thế không những ethanol càng dễ dàng hấp thụ vào cơ thể, mà khi đi vào dạ dà. Do không có vật gì cản trở, ethanol sẽ tiếp xúc trực tiếp với màng dạ dày, dễ gây ra các bênh về dạ dày như viêm loét dạ dày.

Ăn hoa quả ngay sau khi uống rượu, một chút đồ ăn có vị ngọt hoặc một vài lát hoa quả sẽ giúp cho bạn duy trì được trạng thái tỉnh táo. Theo một kinh nghiệm cổ xưa, sau khi uống rượu, bạn nên ăn một vài quả hồng chín, hồng chín có thể át được mùi rượu, khiến bạn không bị say.

Khi cảm thấy say, mệt, bạn có thể dùng một trong số những nước sau để có thể giã rượu nhanh: nước quất, nước chanh, nước cà chua ép, nước chè xanh, nước bột sắn dây.

(Nguồn: Saman)