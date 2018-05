Trẻ có thể mắc thủy đậu nếu không tiêm phòng

Gel làm sạch da Subạc có thành phần chính là nano bạc với tác dụng tiêu diệt vi sinh vật, vô hiệu hóa sự phát triển của chúng và thúc đẩy làm lành vết thương, phối hợp với dịch chiết xoan Ấn Độ, chitosan. Gel Subạc giúp tiêu diệt các loại virus gây bệnh trên da và niêm mạc miệng hiệu quả, an toàn mà không gây kích ứng. Sản phẩm thích hợp dùng cho trẻ em và người mắc các bệnh ngoài da do virus như herpes, thủy đậu, zona, tay chân miệng, sởi; bệnh viêm loét miệng, nhiễm trùng da do vi khuẩn hoặc các trường hợp bị bỏng nhẹ, vết côn trùng cắn, muỗi đốt… Để đạt hiệu quả điều trị tốt nhất, người bệnh nên thoa gel làm sạch da Subạc ngày 3-4 lần vào vùng da bị tổn thương, sau khi lau sạch bằng khăn mềm cùng nước ấm.

