Trẻ trên 6 tháng tuổi dễ mắc các bệnh về đường hô hấp

Khi còn trong bụng mẹ, bản thân trẻ đã có sức đề kháng do được mẹ truyền qua nhau thai, vì vậy khi mới sinh bé đã có một sức đề kháng nhất định. Tuy nhiên một số người mẹ khi mang thai sức khỏe yếu, thai nghén nên không truyền sang cho con được nhiều. Do đó, trẻ ở trường hợp này sức đề kháng thường kém.

Hiện nay tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ rất thấp vì nhiều lý do nên việc được thừa hưởng những dinh dưỡng và nâng cao hệ miễn dịch ở trẻ bị hạn chế. Tuy nhiên dù nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn thì tới tháng thứ 6, hầu hết sức đề kháng mẹ truyền sang cho con qua nguồn sữa cũng giảm. Lúc này bé cần nhiều dinh dưỡng hơn, nên mẹ phải cho bé ăn thêm thức ăn dặm và uống sữa ngoài.

Bên cạnh đó, từ 6 tháng tuổi bé bắt đầu phải đối diện với môi trường một cách độc lập, dễ bị tấn công bởi tác nhân gây bệnh. Bé cũng phải thích ứng nhiều loại thức ăn mới, hệ tiêu hóa dễ bị loạn khuẩn khi các mẹ đang lạm dụng nhiều kháng sinh. Thuốc kháng sinh chỉ điều trị được những bệnh do vi khuẩn, nhưng hầu hết các bệnh ở trẻ nhỏ đều do virut gây ra. Virut thì chỉ có chính sức đề kháng của bé mới có thể tự chống chọi lại. Do đó, các mẹ nên hạn chế sử dụng kháng sinh, không nên tự ý mua thuốc kháng sinh cho con khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Để tăng sức đề kháng cho con, bạn nên chú ý bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho bé tăng cường hoa quả và rau xanh, ăn nhiều thực phẩm chứa Vitamin A và Vitamin C, những thực phẩm chứa kẽm; hạn chế dùng kháng sinh; hình thành thói quen ngủ tốt. Ngoài ra, việc chú ý nâng cao hệ miễn dịch là yếu tố rất quan trọng. Theo đó, hệ miễn dịch khỏe mạnh phụ thuộc vào dinh dưỡng và khả năng hấp thu dinh dưỡng của trẻ.

Probiotics (khuẩn có lợi, khuẩn sống) giúp tăng sinh các tế bào miễn dịch và tăng khả năng hấp thu (hệ miễn dịch cơ thể chiếm 70-80% ở ruột non), nhưng bổ sung probiotics đang gặp phải một số vấn đề hạn chế vì trong quá trình đi tới ruột non để làm nhiệm vụ thì một lượng lớn khuẩn có lợi bị tiêu diệt bởi axit dạ dày nên hiệu quả còn lại là rất ít. Probiotics là vi khuẩn sống nên việc bảo quản, vận chuyển không đảm bảo được nhiệt độ, độ ẩm khiến lượng khuẩn này cũng bị hao mòn với tỷ lệ cao. Bên cạnh đó, các khuẩn có lợi khi vào tới ruột non làm chức năng bổ sung đội quân bảo vệ bé một cách đơn thuần, không có tính năng nuôi dưỡng các tế bào miễn dịch.

Nghiên cứu tại Mỹ đã cho ra đời một chế phẩm công nghệ cao là imuno - probiotics, có tên gọi ImmuneGamma (IG) được chiết tách từ thành vách tế bào vi khuẩn có lợi, cải thiện tối đa những hạn chế còn tồn đọng ở probiotics thông thường. IG giải được một lúc ba bài toán lớn của hệ miễn dịch, Theo đó, ImmuneGamma là các tiểu phân rất nhỏ chiết xuất từ thành vách tế bào vi khuẩn thuần chủng lành tính Lactobacillus fermentum, nên khi uống không bị tiêu diệt ở môi trường acid dạ dày, trực tiếp và toàn vẹn đi đến hệ ruột non, ruột già để phát huy tác dụng.

Ngoài ra, nó vừa có tác dụng kích thích hệ miễn dịch sản sinh ra các tế bào miễn dịch không đặc hiệu - lympho B và T, vừa trở thành “thức ăn” để nuôi các tế bào miễn dịch này, nên có thể gia tăng hệ bạch cầu thường trực đến 130% giúp tạo dựng “tấm lá chắn” vững chắc chống lại các bệnh viêm nhiễm hay gặp.

ImmuneGamma cũng dễ được các vi khuẩn chủng Lactobacilli hấp thụ cho quá trình sinh trưởng, nên giúp gia tăng đáng kể lượng vi khuẩn có ích trong đường ruột, vừa giúp tiêu hóa tốt lại vừa giúp tăng cường miễn dịch một cách an toàn, dài lâu. Việt Nam là nước thứ 2 được thừa hưởng công nghệ tăng cường miễn dịch này.

BigBB là sản phẩm kết hợp giữa ImmuneGamma và các cao thảo dược quý như: cao Hoàng kỳ, cao Hoài sơn, cao Diếp cá và các axid amin giúp tăng cường sức đề kháng từ bên trong, phòng và tránh tái phát bệnh viêm đường hô hấp ở trẻ.

Những trường hợp nên dùng BigBB: trẻ bị nhiễm khuẩn đường hô hấp và có nguy cơ nhiễm khuẩn đường hô hấp: ho, viêm họng, sổ mũi, khò khè, viêm phế quản cấp và mạn tính; trẻ biếng ăn, táo bón, phân sống, suy dinh dưỡng, đề kháng kém; trẻ khỏe mạnh dùng để đề phòng ngừa nhiễm khuẩn đường hô hấp; trẻ đang điều trị viêm đường hô hấp bằng kháng sinh. Cách dùng hiệu quả: bé 6-12 tháng tuổi: 1 ngày 2 gói chia 2 lần, pha cùng nước ấm hoặc với sữa, cho uống trước bữa ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ; bé lớn hơn 1 tuổi: ngày 3-4 gói chia 2 lần, pha cùng nước ấm hoặc sửa cho uống trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ. Gọi: 04.628.11.757/18001562 để được tư vấn miễn phí bệnh viêm đường hô hấp, biếng ăn ở trẻ hoặc truy cập website: http://bigbb.vn/. Truy cập tại đây để tham gia: “Câu lạc bộ nuôi con khoa học”

(Nguồn: BigBB)