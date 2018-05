Tuổi tác và sự thoái hóa khớp

Thoái hóa khớp thường gặp ở cột sống (nhất là ở cột sống thắt lưng và cột sống cổ), ở chi dưới như khớp gối, khớp háng, ở chi trên như khớp vai…

Bảo vệ khớp ngay từ khi còn "trẻ"

Để đề phòng và hạn chế thoái hóa khớp, ngay khi ở lứa tuổi ngoài 40, bạn cần tập thể dục đều đặn và cố tránh bị béo phì, tiểu đường. Bởi thoái hóa khớp thường gặp ở những người mắc bệnh này. Bạn cũng nên chú ý tránh những động tác quá mạnh, nhất là động tác có thể làm lệch trục khớp và cột sống.

Rèn luyện thường xuyên rất tốt cho sức khỏe người cao tuổi

Trong chế độ ăn, bạn nên lưu ý những điểm sau: hạn chế đồ uống có cồn, tránh ăn thực phẩm có hàm lượng purin và fuctozo cao như cá trích, thịt gia súc, gan và thịt lợn muối, các món ăn dễ làm tăng mỡ trong máu gồm thịt mỡ, bơ, xúc xích... Trái lại, bạn nên ăn bổ sung thêm thực phẩm có chứa acid omega -3, giàu vitamin và khoáng chất...

Nếu có dấu hiệu đau và hạn chế vận động, bạn phải điều trị ngay. Trước đây người ta chủ yếu dùng các thuốc giảm đau, chống viêm steroid và phi steroid để làm giảm triệu chứng đau và viêm cho người bệnh. Điều đó là chữa triệu chứng chứ chưa phải chữa nguyên nhân gây bệnh. Hiện nay, việc điều trị thoái hóa khớp đã có nhiều tiến bộ, có những loại thuốc chữa bệnh tận gốc chứ không dừng lại ở chữa triệu chứng.

Giải pháp cho bệnh thoái hóa khớp

Tiến sĩ Nguyễn Văn Quân, Học viện y học cổ truyền Việt Nam cho biết, trong việc điều trị thoái hóa khớp, bên cạnh các biện pháp như ngồi thiền, châm cứu, xoa bóp, thể dục…, người bệnh còn cần sử dụng các loại thuốc đề bồi bổ can thận nhằm tăng quá trình tạo xương và hạn chế thoaí hóa khớp. Viên khớp Tâm Bình do Công ty dược Tâm Bình sản xuất có những công dụng trên và được chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên nên an toàn và hữu hiệu với người sử dụng.

Bổ sung các muối khoáng, axít amin, tăng lưu lượng huyết: Quy bản chứa nhiều axít amin, chất béo và muối canxi cần thiết, giúp bổ sung canxi và phục hồi những tổn thương về xương. Các vị thuốc đương qui, mã tiền và ngưu tất làm tăng lưu lượng máu tới các chỗ đau nhằm giảm đau do ứ huyết, giúp tăng vận chuyển chất dinh dưỡng, cải thiện dinh dưỡng cho xương khớp, phục hồi khả năng nhận biết của các vùng bị tê liệt, tăng khả năng vận động.

Giảm đau, tiêu sưng, chống viêm: Viên khớp Tâm Bình có các vị thuốc độc hoạt, mã tiền chế, thương truật, cẩu tích có tác dụng giảm đau, chống viêm rất tốt. Thương truật và mã tiền chế làm tăng phản xạ thần kinh, tăng ngưỡng cảm nhận về đau nên khi uống vào một số người bệnh sẽ thấy đau tăng nhưng sẽ giảm đau sau vài ngày sử dụng. Cẩu tích giảm đau và lợi tiểu, giúp người bệnh bớt sưng đau trong những đợt cấp tính. Do vậy, các vị thuốc này ngăn chặn hiệu quả sự đau đớn các khớp và sụn. Đây là yếu tố giúp người bệnh cảm nhận sự dễ chịu kể từ khi sử dụng sản phẩm.

Bồi bổ can thận, bổ dưỡng xương cốt: Trong Viên khớp Tâm Bình có tới 60% là các vị thuốc bổ thận như quy bản, ngưu tất, ba kích, tục đoạn, cẩu tích. Thận chủ xương cốt giúp hồi phục các khớp bị thoái hoá, trừ tận gốc bệnh. Do đó, sản phẩm giúp ngặn chặn loãng xương, thoái hóa khớp hiệu quả, tăng khả năng vận động của các khớp.

Bên cạnh việc sử dụng Viên khớp Tâm Bình, người bệnh có thể bổ sung thêm các sản phẩm có tác dụng phục hồi sụn và dịch khớp như glucosamin, Chondroitin có trong sụn cá mập và có chế độ ăn uống, luyện tập hợp lý, nhằm gia tăng sức khỏe tuổi già và đẩy lùi bệnh tật.

Ngọc Bích