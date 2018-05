Unicity hỗ trợ kéo dài tuổi xuân, nâng cao sức khỏe

Sau độ tuổi 25, cơ thể bắt đầu quá trình lão hóa và cần được quan tâm. Thực phẩm chức năng là một trong những giải pháp cần thiết. Trước độ tuổi 25, cơ thể chúng ta hoạt động rất tốt trong việc tổng hợp từ thực phẩm để tự cung cấp các vitamin và khoáng chất. Nhưng sau đó, quá trình lão hóa bắt đầu diễn ra, lượng và các chất duy trì sự trẻ trung, khỏe khoắn trong cơ thể suy giảm, kéo theo đó là các vết dấu thời gian không mong muốn: nếp nhăn xuất hiện trên trán, khoé miệng, những đường chân chim trên khóe mắt, gần cổ, bàn tay, vóc dáng chảy xệ... Tốc độ lão hóa này sẽ tăng khi con người đến tuổi 35.

Thực phẩm chức năng Unicity có nguồn gốc nguyên liệu tự nhiên từ thảo dược.

Thực phẩm chức năng là một trong những giải pháp tốt cho người muốn củng cố nền tảng sức khỏe, cũng như kéo dài sự thanh xuân. Các sản phẩm của Unicity là kết quả của những nghiên cứu lâm sàng và phát triển công thức sản phẩm một cách khoa học, chỉn chu và nghiêm túc, được kiểm chứng và công nhận. Unicity là một trong số những công ty phân phối theo hình thức đa cấp, có đến 11 sản phẩm nằm trong cuốn PDR - cuốn sách tham khảo dành cho các bác sĩ. Cuốn PDR này là nguồn thông tin đáng tin cậy tại Mỹ được FDA (Tổ chức Thực phẩm và Tân dược) chấp thuận và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe sử dụng để tư vấn cho bệnh nhân. Sự tập trung vào các nghiên cứu lâm sàng và phát triển công thức sản phẩm đã cho phép các sản phẩm của Unicity có mặt trong cuốn tài liệu tham khảo uy tín trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Chất lượng và sự an toàn là điểm nổi bật trong tất cả các công thức sản phẩm của Unicity. Cuối năm 2013, Unicity có mặt tại Việt Nam với 13 sản phẩm được đăng ký trong đó một số sản phẩm nổi trội là Bios life C, Bios Life E, Slim, bột diệp lục, trà thải độc, Enjuvenate chống lão hóa… Đặc biệt, sản phẩm bột diệp lục Unicity có mặt tại thị trường Việt Nam được yêu mến do giá cả hợp lý, chỉ cần nửa muỗng diệp lục đã có thể thay thế việc dùng 1kg rau sạch hàng ngày. Nhà sản xuất cam kết về khả năng cải thiện sức khỏe cho người dùng sau 60 - 90 ngày sử dụng thông qua việc thử các chỉ số có liên quan đối với những sản phẩm như Bios Life và Slim.

Unicity có nguồn gốc 100% nguyên liệu tự nhiên từ thảo dược, không hóa chất, có thể sử dụng rộng rãi, an toàn mà không gây phản ứng phụ hay dị ứng. Tính đa dạng và mùi vị thơm ngon của các sản phẩm như vị thơm mát mùi cam (Bios Life Slim), mùi táo (Bios Life E) hoặc vị đậu nành (Soy Protein) hương cafe (Reishi Café)… cũng là một ưu điểm của sản phẩm.

(Nguồn: Unicity)