Uống sữa giúp giảm nguy cơ mắc bệnh gút

Nghiên cứu này do nhóm bác sĩ của Bệnh viện Massachusetts General thực hiện, nhằm đưa ra chế độ dinh dưỡng tối ưu cho người bệnh gút. Kết quả cho thấy, việc ăn nhiều thịt bò, thịt lợn và thịt cừu sẽ làm tăng nguy cơ phát triển bệnh gút tới 21%. Nếu ăn hải sản mỗi tuần thì nguy cơ tăng lên 7%. Tuy nhiên, uống 1-5 cốc sữa mỗi ngày lại giúp giảm nguy cơ mắc bệnh gút đến 43%.

Không ít người bị gút quan niệm rằng, cùng với thịt đỏ và hải sản, sữa là nguyên nhân khởi phát bệnh gút. Những lời khuyên truyền miệng này khiến họ phải ăn uống kiêng khem khổ sở, nhưng lại bỏ qua nguồn thực phẩm lành mạnh từ sữa. Kết quả nghiên cứu này đã "minh oan" cho sữa và các chế phẩm từ sữa, rằng đây không phải là nguyên nhân gây bệnh gút.

Ngược lại, sữa và các chế phẩm làm từ sữa có tác dụng tốt đối với người bị gút. Tuy nhiên, nên chọn loại sữa tươi ít béo và ít đường. Người bệnh cũng cần uống nhiều nước mỗi ngày (2,5-3 lít nước) để tăng cường đào thải acid uric qua đường tiểu. Tốt nhất nên tránh thức ăn giàu purin như phủ tạng động vật, thịt đỏ, hải sản… Thịt lợn và gia cầm (ngan, gà, vịt) chứa ít purin hơn nên có thể ăn lượng vừa phải. Đồng thời, người mắc gút cần bỏ hút thuốc, cai rượu bia… để tránh làm tình trạng bệnh nặng thêm.

Sữa tươi tốt cho bệnh gút.

Cuộc sống hiện đại, bệnh gút ngày càng phổ biến hơn trên thế giới. Đây là bệnh rối loạn chuyển hóa liên quan đến việc tăng sản xuất hoặc giảm đào thải acid uric trong cơ thể. Người bệnh thường sưng đau chân tay, gặp khó khăn trong đi lại, sinh hoạt cá nhân, ảnh hưởng đến công việc và chất lượng cuộc sống.

Bên cạnh việc thực hiện chế độ ăn uống khoa học, sinh hoạt hợp lý, thì giải pháp được nhiều người lựa chọn là sử dụng các sản phẩm thảo dược nhằm đẩy lùi bệnh gút một cách an toàn, hiệu quả. Tại Việt Nam, trạch tả là một loại dược liệu an toàn giúp đào thải các chất độc hại ra khỏi cơ thể, trong đó có acid uric. Trạch tả khi kết hợp với các thảo dược quý khác như nhàu, hoàng bá, hạ khô thảo…sẽ cho hiệu quả cao hơn trong phòng ngừa, hỗ trợ điều trị bệnh gút. Các sản phẩm thảo dược chứa các thành phần này được đánh giá cao trong việc giảm nồng độ acid uric máu, giảm đau, hỗ trợ điều trị bệnh gút, hạn chế cơn gút cấp tái phát, cũng như góp phần ngăn ngừa biến chứng do gút.

An San