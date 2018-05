Viêm khớp dạng thấp khó nhận diện

Viêm khớp dạng thấp không đơn thuần là một bệnh lý tại khớp mà có tính chất tự miễn hệ thống nên ảnh hưởng tới nhiều bộ phận trong cơ thể. Đây được coi là bệnh khó nhận diện và chẩn đoán, có thể khởi phát bằng những triệu chứng: đau nhức khớp hoặc cứng khớp vào buổi sáng, dễ nhầm với một số bệnh xương khớp khác như viêm khớp nhiễm khuẩn, thoái hóa khớp… Trong giai đoạn đầu, phim chụp X-quang cũng khó tìm thấy triệu chứng bất thường nào để chẩn đoán được bệnh.

Tuy nhiên, cũng có một số dấu hiệu đặc trưng sau đây giúp bệnh nhân và bác sĩ xác định được bệnh viêm khớp dạng thấp như: cứng khớp buổi sáng, viêm đối xứng những khớp nhỏ (bàn tay, khớp cổ tay, bàn ngón chân…); tăng nồng độ yếu tố dạng thấp RF trong huyết thanh kèm theo sốt nhẹ, có nốt thấp dưới da… Viêm khớp dạng thấp không chỉ làm tổn thương khớp mà còn tác động tới các cơ quan khác (tim, phổi, thận…).

Điều trị viêm khớp dạng thấp rất phức tạp và kéo dài nên tùy từng trường hợp cụ thể, bác sĩ sẽ đưa ra phác đồ phù hợp. Bệnh nhân có thể được chỉ định dùng thuốc kết hợp với vật lý trị liệu, nẹp chỉnh hình hay phẫu thuật.

Nẹp chỉnh hình cũng là một phương pháp điều trị viêm khớp dạng thấp

Hiện nay, các sản phẩm nguồn gốc thiên nhiên, hiệu quả bền vững, không gây tác dụng phụ được dùng để hỗ trợ điều trị viêm khớp dạng thấp. Tiêu biểu trong số đó và đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu khoa học là thực phẩm chức năng Hoàng Thấp Linh. Sản phẩm có thành phần chính là hy thiêm với tác dụng chống viêm, giảm đau nhức khớp, kết hợp cùng các dược liệu như: sói rừng, bạch thược, nhũ hương… Sản phẩm này giúp tăng cường hồi phục vận động khớp, hỗ trợ điều trị và cải thiện triệu chứng, biến chứng do viêm khớp dạng thấp.

Năm 2014, Hoàng Thấp Linh đã nhận giải thưởng “Top 100 sản phẩm, dịch vụ tốt cho gia đình và trẻ em" do người tiêu dùng bình chọn và giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng” do Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam trao tặng. Để sớm nhận diện viêm khớp dạng thấp, ngay khi xuất hiện các triệu chứng, bệnh nhân cần đến khám tại cơ sở y tế chuyên khoa xương khớp. Bên cạnh dùng Hoàng Thấp Linh hàng ngày, người bệnh cần kết hợp với các phương pháp điều trị khác theo chỉ định của thầy thuốc.

Việc nghiên cứu về tác dụng của Hoàng Thấp Linh đối với bệnh nhân viêm khớp dạng thấp thực hiện trên 60 bệnh nhân được chia thành 2 nhóm: một nhóm điều trị theo phác đồ nền (dùng corticosteroid, chloroquin, methotrexat) và một nhóm điều trị theo phác đồ nền kết hợp dùng Hoàng Thấp Linh. Trong thời gian một tháng, kết quả cho thấy tỷ lệ bệnh nhân cải thiện 20% thang đau và thang hoạt động bệnh (do bệnh nhân tự đánh giá) ở nhóm dùng phác đồ nền kết hợp với Hoàng Thấp Linh cao hơn nhóm không sử dụng.

Về các tiêu chí đánh giá khác, kết quả ở nhóm dùng Hoàng Thấp Linh đều cao hơn ở nhóm đối chứng lần lượt là: ACR20 (giảm 20% của 5/7 tiêu chuẩn ACR): 66,6% so với 56,6%; ACR50 (giảm 50% của 5/7 tiêu chuẩn ACR): 23,3% so với 16,6%; DAS 28 (cải thiện hoạt động bệnh theo tiêu chuẩn của Hội Thấp khớp học châu Âu): 63,3% so với 53,2%. Tuy nhiên, sự khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê với p0,05. Điều này được lý giải là do thời gian nghiên cứu ngắn (chỉ trong một tháng). Sản phẩm không ảnh hưởng tới chức năng gan, thận, tim và cơ quan tạo máu.

