Xisat giúp hỗ trợ điều trị viêm xoang

Mũi là cửa ngõ của đường hô hấp, có chức năng sinh lý quan trọng là làm ấm, làm ẩm và lọc sạch không khí để thở. Ngoài ra mũi còn đảm nhận chức năng khứu giác và đóng vai trò cộng hưởng trong phát âm. Như vậy, khi bị sổ mũi, nghẹt mũi, hay mũi bị viêm, tất cả các chức năng sinh lý này ít nhiều bị ảnh hưởng, không có lợi cho sức khỏe con người.

Theo GS TS BS Nguyễn Hữu Khôi, chuyên khoa Tai-mũi-họng, khi không khí chuyển lạnh đột ngột, độ ẩm tăng cao làm lớp thảm nhầy trong hốc mũi và họng trở nên đặc và quánh hơn. Lúc này lớp lông chuyển của mũi họng vận động khó khăn dẫn đến khả năng làm sạch, làm ấm, làm ẩm không khí của mũi họng giảm. Do đó mũi họng dễ bị viêm hơn.

Bên cạnh đó, các thống kê gần đây cũng cho thấy, các bệnh liên quan đến đường hô hấp đang gia tăng nhanh chóng do tác động xấu của ô nhiễm môi trường. Theo kết quả đo đạc khí thải do Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên Môi trường TP HCM tiến hành gần đây, 90% mẫu kiểm tra không khí luôn ở mức nguy hại cao cho sức khỏe. Các chuyên gia môi trường cũng lưu ý, ô nhiễm không khí ở Hà Nội và những tỉnh thành phía Bắc đặc biệt nặng nề vào mùa đông, do thường có gió mùa đông bắc tràn về, khí áp tăng cao, nhiệt độ hạ xuống làm cho không khí bị tù hãm và các chất ô nhiễm luẩn quẩn sát mặt đất trong một thời gian dài.

Trong khi đó, trung bình mỗi ngày có khoảng 9.000l không khí đi qua mũi của một người trưởng thành để vào phổi. Nếu mũi không lọc được khí, điều này gây nguy hiểm cho sức khỏe, do hàng ngày chúng ta phải tiếp xúc với rất nhiều chất ô nhiễm trong không khí.

GS Nguyễn Hữu Khôi cho biết, để phòng bệnh hô hấp khi thời tiết thay đổi và khi mức độ ô nhiễm không khí đang tăng cao trong mùa đông, cả người lớn lẫn trẻ em đều phải giữ ấm cơ thể khi trời trở lạnh và không để bị ướt mưa. Ngoài ra, bạn nên mang khẩu trang đúng cách khi ra đường và khi làm việc trong các môi trường có nhiều bụi và khí thải; không dùng tay ngoáy mũi vì việc này có thể làm tổn thương niêm mạc mũi… Bên cạnh đó, bạn có thể xịt mũi bằng dung dịch nước biển sâu hàng ngày để đảm bảo thông thoáng các ngách mũi, phục hồi hoạt động các tế bào lông chuyển ở mũi xoang, giúp cho mũi họng tăng khả năng chống nhiễm bệnh.

Nước biển sâu dạng phun sương hữu hiệu trong phòng ngừa và hỗ trợ điều trị các triệu chứng của bệnh viêm mũi xoang, và làm giảm tỷ lệ tái phát bệnh. Đây là dung dịch rất giàu khoáng chất và các thành phần hữu cơ, bao gồm 95% nước và 5% muối, và trên 60 khoáng chất vi lượng như Zn, Cu, Al, Mn, Mg, Iode… Đặc biệt, nước biển sâu có chứa nguyên tố Cu (đồng) và Zn (kẽm). Trong đó, đồng có tác dụng làm săn se niêm mạc mũi, sát khuẩn, bảo vệ niêm mạc khỏi các tác nhân vi khuẩn, virus. Ngoài ra, kẽm có tác dụng làm săn se niêm mạc, phục hồi các niêm mạc suy yếu, và có tính kháng viêm.

