Younger - giải pháp cho làn da khô, nhăn và sạm sau tuổi 30

Sau tuổi 30, tế bào da chịu tác hại hơn bởi quá trình oxy hóa sản sinh các gốc tự do gây hại. Các quá trình tổng hợp, sản xuất thành phần của da giảm dần, trong khi đó quá trình phân hủy, thoái hóa tăng lên làm nảy sinh 3 vấn đề về da như khô, nhăn, sạm.

Da trở nên khô do tuyến mồ hôi và bã nhờn hoạt động suy giảm, da bị mất nước và thiếu độ ẩm, không còn mịn màng mà trở nên thô ráp. Da nhăn xuất hiện khi thiếu hụt collagen, cấu trúc chính, chiếm 75% thành phần của da. Khi đó, da bị nhăn, chùng, nhão là điều không tránh khỏi. Da sạm là hậu quả của quá trình oxy hóa tổng hợp melanin tăng. Melanin được sản xuất nhiều sẽ làm cho da sạm, xỉn màu, trường hợp nặng gây ra tàn nhang, đốm nâu và nám da.

Khi gặp phải 3 vấn đề khô, nhăn, sạm, cách khắc phục mang lại kết quả cao và bền vững là tác động trực tiếp vào tận gốc rễ các nguyên nhân và tác động toàn diện trên cả 3 vấn đề. Người bị da khô cần uống đủ nước và bổ sung acid béo thiết yếu để tăng độ ẩm cho da. Omega-3 và Omega-6 là 2 loại acid béo rất tốt cho da, ngoài việc giúp da duy trì độ ẩm cần thiết, còn cải thiện vẻ bề ngoài của da và giúp phục hồi lão hóa, cho làn da mềm, mịn.

Nếu da nhăn, bạn cần bổ sung collagen để duy trì sự săn chắc và đàn hồi. Cơ thể chỉ dung nạp loại collagen có cấu trúc ngắn dù có loại collagen dài. Collagen Marine, có nguồn gốc từ biển là loại collagen tốt nhất cho da. Với cấu trúc ngắn, Collagen Marine dễ dàng xâm nhập vào tế bào da, bổ sung lập tức vào nơi da đang thiếu hụt collagen và thực hiện chức năng của mình là phục hồi, duy trì sự săn chắc và độ đàn hồi cho da, giúp xóa mờ nếp nhăn cũ và ngăn không cho hình thành nếp nhăn mới.

Làn da sạm cần can thiệp vào quá trình oxy hóa để hạn chế sự sản sinh melanin. Thông thường, vitamin E, C vẫn được dùng để chống oxy hóa. Hiện nay, hoạt chất Pycnogenol có tác dụng chống oxy hóa mạnh hơn vitamin E 50 lần và 20 lần so với vitamin C. Với chất chống oxy hóa thế hệ mới Pycnogenol, làn da sẽ trở nên hồng hào, tươi trẻ và khỏe mạnh.

Viên uống đẹp da Younger của Pháp tổng hợp các hoạt chất làm đẹp da từ bên trong như Omega-6 có trong dầu Borage và Evening Primrose tác dụng giữ ẩm cao chống khô da. Ngoài ra chất Marine Collagen trong Younger làm săn chắc làn da. Làn da sẽ không bị sạm nhờ hỗn hợp chống oxy hóa gồm Vitamin E, C và Pycnogenol chiết xuất từ vỏ thông vùng bờ biển Pháp.

(Nguồn: Công ty Dược phẩm Nam Trân)