Tiêm vitamin C trắng da lợi bất cập hại

Sau mùa hè, thấy da bị sạm và đen hơn nên nhiều chị em lên kế hoạch đi làm trắng. Một dịch vụ được quảng cáo nhiều gần đây là tiêm trực tiếp vitamin C vào tĩnh mạch. Theo quảng cáo nếu tiêm đều đặn khoảng 1-2 tuần thì da sẽ sáng và mịn màng nhanh chóng. Một hộp có 6 ống có giá khoảng 2 triệu đồng. Thậm chí có người còn mua về để tự tiêm.

Ngoài đường tiêm, một số chị em đi đắp mặt nạ trộn vitamin C tại các spa. Nhiều người nghĩ rằng C là "siêu sạch", tự nhiên, không thể ảnh hưởng đến da.

Ảnh minh họa: Picdn.

Tiến sĩ Vũ Mạnh Hùng, Phó giám đốc Bệnh viện Da liễu Hà Nội cho biết, theo một số nghiên cứu, vitamin C giúp giảm sắc tố da, giảm sự bài tiết melanin trong tế bào sừng. Hiện nay trên thị trường cũng phát triển nhiều loại kem có thành phần này để làm trắng da. Tiêm vitamin C cũng thế, có tác dụng toàn thân. Quan trọng là dùng đúng liều lượng, đúng chỉ định, cẩn thận biến chứng như: dị ứng thuốc, sốc thuốc, sốc phản vệ.

"Tiêm tĩnh mạch bất kỳ loại thuốc nào hay vitamin C cũng đều rất nguy hiểm vì dễ bị sốc. Bản thân tôi từng chứng kiến bệnh nhân tiêm vitamin C bị sốc, chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng không kịp dẫn đến tử vong. Nhiều nguyên nhân dẫn đến sốc có thể do thao tác không đúng, nhiễm khuẩn, chất lượng thuốc... ", tiến sĩ Hùng nói.

Cũng theo ông, bổ sung vitamin C theo đường tiêm có lợi điểm là giúp hấp thu vào máu hoàn toàn. Với liều thông thường là 1g một ngày nếu tiêm thì sẽ hấp thu vào trong máu 1g C. Trong khi với liều lượng như thế mà uống thì hấp thu vào máu chỉ khoảng 30-40%, loại nào tốt thì được 60%. Nhưng tiêm vừa đau, lại vừa tiềm ẩn nguy cơ sốc phản vệ, nên đường uống hoặc ăn những thực phẩm nhiều vitamin C vẫn an toàn hơn. Trên thế giới, họ không tiêm mà uống, cung cấp theo đường tiêu hóa.

Đối với việc sử dụng kem bôi thì tốt nhất mua sản phẩm của những hãng có uy tín, có nguồn gốc rõ ràng. Thực tế hiện nay, nhiều sản phẩm tự chế có trộn lẫn corticoid rất nguy hiểm. Bôi xong da có trắng lên thật nhưng đó là tác dụng của corticoid, làm da mỏng, teo da, giảm sắc tố da, giãn mao mạch dưới da, gây mụn trứng cá.

"Trường hợp này dùng lâu mặt đỏ lên, thấy rõ cả mạch máu. Da mỏng đi nên yếu dễ bị tác động, chỉ va đập nhẹ cũng có thể trợt da. Khi đã bị tác dụng phụ thì rất khó chữa vì đã teo da thì không làm da dày lên được. Không ít chị em sau khi đi làm trắng da đã phải nhập viện vì dị ứng, lột da...", tiến sĩ Hùng cho biết.

Theo tiến sĩ Hùng, màu da là do sắc tố melanin tạo ra, vì thế sản phẩm làm trắng da hiệu quả phải tác động lên melanin, nằm sâu trong da do tế bào sắc tố tạo ra. Vì thế, chị em không nên kỳ vọng quá nhiều vào việc làm trắng da siêu tốc.

Một số sản phẩm làm trắng da mặt hoặc toàn thân hiện nay thực chất là làm bong lớp tế bào sừng, tăng tái tạo da, lớp tế bào sừng già bong đi, trong đó có các hạt melamin. Khi tế bào da non tái tạo thì ít melanin hơn, cảm giác trắng hơn nhưng chỉ được vài ngày sau thì nhiễm sắc lại như bình thường. Và như thế phải làm thường xuyên mới có kết quả, và nên sử dụng sản phẩm của nhà sản xuất chứng minh an toàn, được kiểm nghiệm đầy đủ.

Phương Trang