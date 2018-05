Tinh trùng vón cục do thói quen 'tự sướng'

Lạm dụng thủ dâm nên sợ vô sinh / Kiêng thủ dâm có ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng?

Em được biết đây là hiện tượng tinh dịch vón cục. Em rất lo lắng. Mong bác sĩ tư vấn giúp. Xin cảm ơn. (Bảo).

Ảnh minh họa: Menshealth.

Trả lời:

Chào bạn,

Với những chi tiết mà bạn mô tả, đây có thể là biểu hiện của tinh trùng vón cục. Tuy nhiên để xác định chính xác vẫn cần thăm khám cụ thể, đôi khi cần đến xét nghiệm tinh dịch đồ. Theo tôi, bạn nên đi khám ở các phòng khám nam khoa uy tín để nhận được chẩn đoán và điều trị thích hợp.

Về cơ bản, tinh dịch bình thường ở nam giới có màu trắng sữa (hơi đục). Nếu lâu ngày mới xuất tinh có thể có màu vàng nhạt hơn một chút. Sau khi xuất tinh ra ngoài khoảng 5-20 phút, tinh dịch sẽ hóa lỏng biến thành dịch dạng nhớt. Mọi thay đổi về màu, mùi đều có thể là chỉ báo của một tình trạng sức khỏe mà nam giới cần quan tâm.

Tình trạng tinh trùng vón cục không phải hiếm gặp và có rất nhiều nguyên nhân. Đó có thể là do nam giới lâu không xuất tinh hoặc cũng có thể do đường dẫn tinh bị viêm nhiễm, xác vi trùng và xác tinh trùng chết đọng lại, hoặc do môi trường tinh dịch thay đổi, khiến một số protein và muối khoáng trong tinh dịch kết tủa.

Tùy theo nguyên nhân, bác sĩ sẽ cho những chỉ định điều trị phù hợp. Chẳng hạn, trong trường hợp do lâu ngày không xuất tinh, có thể chỉ cần sinh hoạt tình dục điều độ, biểu hiện này sẽ biến mất. Trường hợp viêm nhiễm sinh hoạt cần điều trị bằng kháng sinh nhằm loại bỏ tác nhân gây bệnh.

Một lưu ý khác là việc kiềm giữ không xuất tinh ra ngoài khi đã đến đích là một thói quen không tốt. Điều này hoàn toàn khác với việc kiềm giữ xuất tinh trong các biện pháp tập luyện nhằm kéo dài thời gian quan hệ. Theo đó, khi áp dụng biện pháp này, người ta sẽ ngưng lại trước khi đến đích, ngưng mọi kích thích tình dục và thư giãn, bằng cách đó nam giới chủ động được thời điểm đạt cực khoái mà vẫn đảm bảo an toàn.

Thân ái.

Bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ