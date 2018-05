To bụng có phải dấu hiệu mang thai?

Cô gái sinh con trong phòng cấp cứu mới biết mình mang thai / Cấp cứu cô gái mang thai ngoài tử cung vỡ vòi trứng

Từ đó tới nay tôi có kinh hai lần đúng kỳ nhưng lượng máu ít hơn so với bình thường và chu kỳ ngắn hơn một ngày. Gần đây có dấu hiệu bụng dưới to, đi tiểu nhiều, tôi mang thai phải không? (Nguyễn).

Trả lời:

Chào em,

Theo mô tả của em, khả năng em mang thai trong tình huống này là rất thấp. Những phân tích sau đây sẽ giúp em hiểu thêm về nhận định trên.

Thứ nhất, quan hệ ngoài được hiểu là không có hành vi xâm nhập (tức là giao hợp). Đây được xem là một hành vi ngừa thai hiệu quả vì nếu thực hành đúng, khả năng gặp gỡ giữa tinh trùng và trứng là rất thấp, theo đó hiệu quả tránh thai gần như tuyệt đối. Nếu em thực hiện kiểu ngừa thai này thì đây là một biện pháp an toàn. Tuy nhiên, em cần biết quan hệ ngoài không bao gồm hành vi quan hệ mấp mé ngay vùng âm hộ, hiệu quả ngừa thai cũng giảm.

Thứ hai, khi trứng thụ tinh, buồng trứng sẽ sản sinh hormone sinh dục nữ theo hướng giúp ích cho thai phụ và em bé. Lúc này chu kỳ hormone của chị em đã thay đổi, chu kỳ kinh nguyệt tạm ngưng. Một số ít trường hợp có thể ra huyết âm đạo trong thai kỳ. Khác biệt cơ bản của hiện tượng ra huyết âm đạo bất thường so với kinh nguyệt là không có tính chu kỳ, với số lượng và thời gian không như một kỳ kinh bình thường.

Sau khi quan hệ, em có 2 lần hành kinh theo chu kỳ, dù lượng máu ít hơn đôi chút và kỳ kinh ngắn hơn một ngày, thì nhiều khả năng đây là một kỳ kinh chứ không phải ra huyết bất thường.

Thứ ba, bụng dưới của chị em thường to hơn từ sau ba tháng đầu thai kỳ, vì thời gian đầu tử cung chưa đủ to để khiến phần bụng thay đổi nhiều đến mức nhìn thấy dễ dàng bằng mắt thường. Biểu hiện bụng dưới to kèm theo tiểu nhiều có thể từ một nguyên nhân khác chứ không phải do có thai, chẳng hạn như tăng cân, cầu bàng quang bị ứ đọng nước tiểu do sỏi, bụng trướng…

Em có thể kiểm tra bằng que thử thai để yên tâm hơn. Nếu biểu hiện trướng bụng và tiểu nhiều kéo dài, em nên đi khám để tìm ra nguyên nhân.

Thân ái.

Bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ