Trắc nghiệm bạn có mắc bệnh 'mù mặt người'

10 câu hỏi tiết lộ bạn có nguy cơ bị tâm thần / Trắc nghiệm kiểm tra bạn đang bị stress đến mức nào

Prosopagnosia hay chứng "mù mặt người" là rối loạn nhận thức khiến bệnh nhân khó nhận dạng khuôn mặt của ai đó, bất kể xa lạ hay thân quen.

"Bạn thường nghe thấy những câu như: 'Tôi rất dở nhớ tên người khác'. Nhưng hãy nghĩ mà xem, dở nhớ tên người thực chất chính là khó khăn trong việc gọi tên một khuôn mặt", tiến sĩ tâm lý học Punit Shah từ Đại học Anglia Ruskin nói với BuzzFeed.

Để đoán biết mình có mắc chứng "mù mặt người" hay không, bạn hãy làm 14 câu hỏi dưới đây do tờ Quarterly Journal of Experimental Psychology đưa ra bằng cách chọn câu trả lời phù hợp với bản thân nhất trong số 5 phương án đưa ra. Kết quả sẽ hiển thị sau khi bạn hoàn thành 14 câu hỏi.

Ảnh: BF.

Câu 1: Khả năng nhận dạng khuôn mặt của tôi kém hơn hầu hết mọi người.

A. Rất không đồng ý

B. Không đồng ý

C. Không rõ

D. Đồng ý

E. Hoàn toàn đồng ý

Minh Nhật