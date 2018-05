Trắc nghiệm bệnh khi có chảy máu bất thường

Máu lưu thông khắp cơ thể và nuôi sống con người. Tuy nhiên, máu xuất hiện trong phân lại cảnh báo những vấn đề nguy hiểm như chảy máu đường tiêu hóa, viêm ruột kết, loét dạ dày, trĩ. Ngoài ra, một số trường hợp đi ngoài ra máu là do rách hay xước ở thành hậu môn do phân quá to và cứng.

Ảnh: momtastic.com.

Theo Women's Health, bên cạnh phân, máu trong những chất dịch cơ thể như nước tiểu, chất nôn cũng là dấu hiệu bất thường. Hãy xem bạn có những triệu chứng nào dưới đây và kiểm tra tình trạng sức khỏe của mình.

Minh Nhật