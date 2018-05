Trắc nghiệm một phút kiểm tra nguy cơ tiểu đường của bạn

Trắc nghiệm nguy cơ tiểu đường tuýp 2

Tiền tiểu đường là thuật ngữ chỉ tình trạng lượng đường huyết cao nhưng chưa đến mức được chẩn đoán là tiểu đường. Các nghiên cứu cho thấy nếu không giảm cân và thay đổi lối sống, hầu hết trường hợp tiền tiểu đường sẽ phát triển thành tiểu đường tuýp 2 trong vòng 10 năm. Bên cạnh đó, nguy cơ đột quỵ cùng các vấn đề tim mạch cũng bị đẩy cao.

Trên thế giới, số người tiền tiểu đường ngày càng nhiều nhưng phần lớn không nhận ra do các triệu chứng không rõ ràng. Để kịp thời phát hiện tình trạng này của bản thân, bạn hãy làm bài trắc nghiệm dưới đây của Do I Have Prediabetes.

Trắc nghiệm một phút kiểm tra nguy cơ tiền tiểu đường của bạn

Minh Nguyên