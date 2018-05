Trắc nghiệm nguy cơ tiểu đường tuýp 2

Trắc nghiệm để hiểu tại sao bạn bị béo bụng / Trắc nghiệm bạn có mắc bệnh tim mạch

9 trong 10 trường hợp tiểu đường là tuýp 2, gây ra bởi chế độ ăn phản khoa học, lười vận động và béo phì. Để kiểm tra nguy cơ mắc bệnh của mình ít hay nhiều, bạn hãy làm bài trắc nghiệm dưới đây do trang Times of India đưa ra rồi tính điểm và so sánh với bảng kết quả bên dưới.

Ảnh: wired.co.uk.

Giới tính

Nữ: 1 điểm

Nam: 2 điểm

Theo một nghiên cứu, đàn ông tuổi 35-54 dễ bị tiểu đường hơn 2 lần.

Tuổi

Dưới 49 tuổi: 1 điểm

50-59 tuổi: 2 điểm

60-69 tuổi: 3 điểm

Trên 70 tuổi: 4 điểm

Người hơn 50 tuổi được cho là nhiều nguy cơ mắc bệnh bởi khi tế bào già đi, các ty lạp thể không hấp thụ insulin tốt như trước.

Vòng eo

Dưới 89 cm: 1 điểm

90-99 cm: 2 điểm

100-109 cm: 3 điểm

Trên 110 cm: 4 điểm

Mỡ bụng giải phóng các chất làm đảo lộn hệ thống cơ thể. Vòng eo trên 80 cm ở phụ nữ và trên 89 cm ở đàn ông báo hiệu khả năng bị tiểu đường khá cao.

Chỉ số BMI

Dưới 25: 1 điểm

25-29,9: 2 điểm

30-34,9: 3 điểm

Trên 35: 4 điểm

Các nhà khoa học chỉ ra người có chỉ số BMI trên 30 thuộc diện nguy hiểm vì dễ mắc bệnh tiểu đường hơn bình thường 7 lần. Giảm trọng lượng cơ thể xuống 5% sẽ hạn chế 50% nguy cơ này.

Dân tộc

Người châu Âu da trắng: 1 điểm

Không phải người châu Âu da trắng: 2 điểm

Người châu Phi, Nam Á và Trung Quốc là nhóm thường bị tiểu đường, nhất là cộng đồng Nam Á.

Gia đình

Có ai trong số bố mẹ, anh chị em bạn bị tiểu đường không?

Không: 1 điểm

Có: 2 điểm

Một đứa trẻ có bố hoặc mẹ bị tiểu đường có 30% nguy cơ phát triển bệnh.

Huyết áp

Bạn đã bao giờ bị cao huyết áp?

Chưa: 1 điểm

Rồi: 2 điểm

Gần 1/2 số bệnh nhân tiểu đường có huyết áp cao. Điều này còn có thể dẫn đến đột quỵ và suy thận.

Mang thai

Bạn đã từng bị chứng tiểu đường trong thai kỳ?

Chưa: 1 điểm

Rồi: 2 điểm

Mang thai khiến lượng glucose trong máu tăng cao mà cơ thể lại chưa kịp sản xuất đủ insulin. Khoảng 18 trên 100 phụ nữ mang thai bị chứng tiểu đường trong thai kỳ. Hiện tượng này thường qua đi sau khi sinh, nhưng sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh về sau lên 2 lần.

Sinh con

Bạn có bao giờ sinh con nặng trện 4,5 kg?

Không: 1 điểm

Có: 2 điểm

Phụ nữ sinh con càng nặng càng dễ mắc tiểu đường tuýp 2.

Sức khỏe tâm thần

Bạn có mắc bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực hay bất ổn tâm lý không?

Không: 1 điểm

Có: 2 điểm

Bảng kết quả:

Dưới 14 điểm: Nguy cơ mắc bệnh thấp.

14-19 điểm: Nguy cơ ở mức vừa phải. Bạn hãy lưu ý tránh xa các tác nhân có hại.

Trên 20 điểm: Nguy cơ rất cao. Đã đến lúc phải thay đổi lối sống và nên đi gặp bác sĩ.

Minh Nguyên