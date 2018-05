Tranh cãi ung thư do gene hay lối sống

Ung thư sẽ tăng mạnh ở Việt Nam trong 5 năm tới / 116 thủ phạm gây họa ung thư

Theo English News, sự tranh cãi ung thư phần lớn do gene hay lối sống đã dấy lên trong những năm qua. Nhiều nhà khoa học cho rằng ung thư phần lớn là do "kém may mắn" chứ không phải lối sống. Trong đó 2/3 trường hợp ung thư là do những sai lầm ngẫu nhiên trong gen hơn là bởi lối sống, chế độ ăn uống hay di truyền.

Tuy nhiên nghiên cứu mới nhất cho rằng hầu hết các trường hợp ung thư đến từ cuộc sống không lành mạnh, chứ không phải là gene xấu. Các yếu tố đến từ môi trường xung quanh như chế độ ăn uống, ánh sáng mặt trời, thuốc lá, một số virus, ô nhiễm và các bệnh tật đóng một vai trò lớn hơn nhiều trong việc thúc đẩy ung thư so với DNA.

Các nhà khoa học khẳng định tới 90% các trường hợp ung thư sẽ bị xóa sổ nếu tránh được những nguyên nhân gây bệnh từ môi trường. Tiến sĩ Smith, Viện nghiên cứu ung thư Anh cho biết "thói quen lành mạnh như không hút thuốc, giữ một trọng lượng khỏe mạnh, ăn một chế độ ăn uống lành mạnh và cắt giảm tiêu thụ rượu bia làm giảm đáng kể nguy cơ phát triển ung thư".

Tiến sĩ Yusuf Hannun, Đại học Stony Brook của Mỹ cho rằng trong khi yếu tố "kém may mắn" chỉ đóng một vai trò nhỏ thì yếu tố môi trường xung quanh lại gây hại hơn rất hơn. Các gene chúng ta thừa hưởng từ cha mẹ chỉ chiếm một số lượng rất nhỏ các trường hợp ung thư.

Giáo sư Kevin McConway chia sẻ, nghiên cứu mới này đặt ra mục tiêu để các tác giả tính toán tỷ lệ phần trăm của bệnh ung thư. Chính điều này được mong đợi là "cây đũa thần" giúp loại bỏ các yếu tố nguy cơ ung thư từ bên ngoài để phòng tránh ở mức cao nhất có thể.

Lê Phương