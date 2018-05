Tránh sinh non cho bà bầu

Dinh dưỡng cho trẻ sinh non / Bà bầu đi khám nha sĩ giảm 1/3 nguy cơ sinh non

Thông thường, sức khỏe của bé tùy thuộc vào việc sinh trước mấy tuần so với thời điểm kết thúc thai kỳ bình thường. Nếu sinh non, bé có thể phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe, có khi phải nuôi trong lồng ấp. Trẻ càng ra đời sớm thì các vấn đề sức khỏe như hô hấp, tiêu hóa, chậm phát triển trí não… ảnh hưởng đến trẻ ngay lúc sinh ra và cả sau này. Sinh non khiến trẻ phải chống chọi để điều hòa thân nhiệt và lượng đường trong máu, làm cho cha mẹ phải lo lắng.

Hiểu về các triệu chứng và thay đổi lối quen sống để tránh sinh non, cho con sự khởi đầu tốt nhất. Ảnh: beyondpesticides.

Các nhà nghiên cứu gần đây đã xác định được sự thay đổi của hoóc môn chính dẫn đến sinh non, giúp giải mã lý do sinh non. Tuy nhiên vẫn chưa có phương pháp chính xác nào để dự đoán sản phụ có thể sinh non. Mặc dù vậy, bạn cũng có thể làm một số cách sau để giảm thiểu nguy cơ sinh non. Cần tìm ra một số biểu hiện bạn sẽ sinh non để tìm giải pháp điều trị sớm và cần thiết.

- Đặt tay lên bụng trên và bạn cảm thấy như có một quả bóng nặng căng ra mỗi 10 phút hoặc có thể nhiều hơn.

- Máu hoặc nước tiết ra nhiều từ âm đạo.

- Áp lực ở khung xương chậu như thể con đang đẩy xuống.

- Thường xuyên đau âm ỉ lưng dưới.

- Những biểu hiện tổng quát cảm thấy có điều gì đó không ổn, đặc biệt khi bị chuột rút hay tiêu chảy.

Những nguy cơ từ cơ thể:

- Từng sinh non.

- Sinh đôi hoặc sinh ba…

- Cổ tử cung không bình thường.

Những nguy cơ này khó có phương pháp để cải thiện, nhưng bạn hoàn toàn có thể giảm nguy cơ sinh non từ việc kiểm soát lối sống của mình:

- Bắt đầu hoặc tiếp tục sự chăm sóc cho bà bầu ngay từ những giai đoạn đầu của thai kỳ.

- Bỏ thuốc lá và các chất kích thích như rượu, bia khác.

- Tìm kiếm sự trợ giúp nếu bạn phải chịu bạo hành hay lạm dụng từ người khác.

- Giảm stress.

- Nhờ người chăm sóc những đứa trẻ khác (nếu có).

- Ngồi tựa vào ghế hay vật gì đó nếu bạn phải đứng hoặc đi trong một thời gian dài.

Nhớ rằng, những điều mà phụ nữ thường nghĩ là triệu chứng bình thường khi mang thai lại có thể là dấu hiệu cảnh báo trước về nguy cơ sinh non. Do đó, nên đến bác sĩ kiểm tra những triệu chứng này để đảm bảo có những giải pháp kịp thời.

