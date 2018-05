Trẻ bị tiêm văcxin pha sẵn, mẹ nghi là 'thuốc ăn bớt'

Quy trình tiêm chủng an toàn của Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia: Chuẩn bị buổi tiêm chủng:



- Chuẩn bị chỗ tiêm chủng: ngoài văcxin bại liệt, tả được sử dụng bằng đường uống thì các văcxin khác của tiêm chủng đều sử dụng đường tiêm, vị trí tiêm tuỳ thuộc các loại văcxin khác nhau.



- Chuẩn bị phích văcxin: Lấy bình văcxin lạnh đã đóng băng ra khỏi tủ lạnh để ở nhiệt độ phòng cho đến khi lắc nghe thấy tiếng óc ách của nước. Nếu sử dụng đá lạnh thay cho bình tích lạnh thì phải để đá trong túi nilon buộc chặt đặt bên dưới phích và được ngăn cách với văcxin bằng một miếng bìa.



- Bảo quản văcxin: Tất cả văcxin phải được bảo quản trong dây chuyền lạnh ở nhiệt độ từ dương 2 độ C đến dương 8 độ C. Theo dõi và ghi nhiệt độ tủ lạnh bảo quản văcxin hàng ngày (2 ngày một lần, 7 ngày mỗi tuần).



- Văcxin đã mở trong buổi tiêm chủng phải được bảo quản trên miếng xốp đặt trong phích văcxin.



Các bước thực hành và đảm bảo an toàn tiêm chủng:



- Khám phân loại trước khi tiêm chủng: hoãn tiêm khi trẻ bị sốt, bị nhiễm khuẩn cấp tính. Không tiêm cho trẻ có phản ứng mạnh với văcxin cùng loại tiêm trước. Tuân thủ theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.



- Kiểm tra nhãn, hạn sử dụng, chỉ thị nhiệt độ lọ văcxin.



- Đối với văcxin pha hồi chỉnh: Dùng đúng loại dung môi của nhà sản xuất cho mỗi văcxin. Sử dụng bơm kim tiêm vô khuẩn cho mỗi lần pha. Văcxin đã pha hồi chỉnh chỉ sử dụng trong vòng 6 giờ.



- Rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi tiêm.



- Sử dụng một bơm kim tiêm vô khuẩn còn hạn sử dụng cho mỗi mũi tiêm.



- Giữ trẻ đúng tư thế khi tiêm.



- Lắc đều lọ văcxin trước khi sử dụng.



- Tiêm đúng vị trí, đúng kỹ thuật.



- Không lưu kim tiêm ở nắp lọ văcxin.



- Không hút sẵn văcxin vào bơm tiêm.



- Không đậy nắp kim tiêm sau khi sử dụng.



- Bỏ ngay bơm kim tiêm đã dùng vào hộp an toàn.



- Theo dõi trẻ trong vòng 30 phút sau tiêm.



- Ghi sổ và phiếu tiêm chủng sau khi tiêm.



- Tất cả các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng đến cơ sở y tế đều phải được xử trí kịp thời theo đúng quy định và ghi vào sổ “Theo dõi các phản ứng bất thường sau tiêm chủng”.



- Kết thúc buổi tiêm chủng



- Các lọ văcxin chưa mở cần bảo quản ở nhiệt độ dương 2 độ C đến dương 8 độ C cho đến buổi tiêm chủng lần sau.



- Các lọ văcxin đã mở không được sử dụng nữa.



- Lưu giữ lọ văcxin và dung môi đã sử dụng trong vòng 2 tuần.



- Đốt hộp an toàn khi đầy bơm kim tiêm.